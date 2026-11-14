Emekliye yeni maaş sistemi şekillendi! 1999 öncesi ve 2000 sonrası için düğmeye basıldı

ARTIŞTA YAŞ VE PRİM GÜNÜ KRİTERİ OLUR MU?

Yapılacak artışın hangi kriterlere göre şekillenmesi gerektiğine ilişkin değerlendirmede bulunan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Yapılacak artışın yaş ve prim ödeme gün sayısına göre değişmesinin doğru olacağını düşünüyoruz. Seyyanen de olsa bu husus gözetilecek."Yayımlanan programın satır aralarını değerlendiren SGK Başuzmanı İsa Karakaş Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında, kamuoyunda en çok merak edilen konulara odaklandığını ifade etti. Karakaş, "Programdaki emeklilik maddelerini ayrıntılı inceledim. Çalıştıkça maaşı eriyen sistem bitti mi? Yeni OVP, 'çok çalışanı cezalandırma' sorununa el atıyor mu? Çok çalıştıkça maaş artacak mı?" sorularının cevaplarını aradığını belirterek, yeni dönem stratejilerine dikkat çekti. Programda yer alan hedeflerin sistemin mali sürdürülebilirliği açısından kritik olduğuna değinen Karakaş, "Kişilerin daha uzun süre istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen düzenlemeler hayata geçirilerek sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliği güçlendirilecektir" şeklindeki ifadenin yeni OVP'de yer aldığını hatırlattı ve "Bu hedefin programa göre önümüzdeki sene içinde ifa edilmesi gerekmektedir" değerlendirmesinde bulundu.