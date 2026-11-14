Emekliye yeni maaş sistemi şekillendi! 1999 öncesi ve 2000 sonrası için düğmeye basıldı

14/11/2026, Cumartesi13:43
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
37

Bildirimler

Malatya'daki helikopter kazasında şehit olan 3 askerin cenazesi memleketlerine uğurlandı14 Kasım 2026 13:09 CumartesiSON DAKİKA
Bu kahvehanede çayın fiyatı üsluba göre değişiyor: Bedava çay için 9 şart var14 Kasım 2026 12:49 CumartesiSON DAKİKA
İkinci el otomobilde en çok satılan modeller belli oldu: Zirve değişmedi14 Kasım 2026 11:45 CumartesiSON DAKİKA
MEB'den sınavlarda devrim gibi karar14 Kasım 2026 11:30 CumartesiSON DAKİKA
Lodos yerini sağanağa bırakacak, sıcaklık hızla düşecek: ⚠️Meteoroloji saat verip uyardı14 Kasım 2026 11:00 CumartesiSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
ABD'de kaos gecesi: 11 Eylül sonrası bir ilk 📌14 bin sefer etkilendi 📌Microsoft kriziyle bağlantılı mı?İsrailli haham, Arap partileriyle koalisyonu destekleyen Yahudi siyasetçiler için ölüm fetvası yayınladıAmerika genelinde uçuşlar durduruldu: İniş ve kalkışlar yasaklandıMekke Anlaşması yürürlükte: Karar Resmi Gazete'deCafer Mahiroğlu soruşturmasında beş tutuklama: Eski İzmir Büyükşehir yöneticisi de aralarında

Emekliye yeni maaş sistemi şekillendi! 1999 öncesi ve 2000 sonrası için düğmeye basıldı

12:36, 14/11/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

2027 emekli maaşı düzenlemesinde yaş ve prim günü kriterlerinin öne çıkması, milyonlarca emeklinin hesaplama sistemine ilişkin sorularını artırdı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emeklilerin alım gücünü desteklemek amacıyla yürütülen çalışmanın henüz tamamlanmadığını açıkladı. Şimşek'in değerlendirmelerine göre düzenlemenin tüm emeklileri kapsaması ve yapılacak artışların yaş ile prim ödeme gün sayısına göre farklılaştırılması üzerinde duruluyor. Bu kapsamda uzun süre çalışarak daha fazla prim ödeyenlerle daha kısa süre prim ödemiş emeklilerin maaş artışlarının nasıl belirleneceği merak ediliyor. Bakan Şimşek, seyyanen zam uygulanması halinde de yaş ve prim gün sayısı kriterlerinin dikkate alınabileceğini belirtti. Çalışmanın nihai şeklinin aralık ayında ortaya çıkması beklenirken, emekliler yeni maaş sistemine ilişkin açıklamaları takip ediyor. İşte düzenlemenin kapsamı ve merak edilen hesaplama ayrıntıları...

Emeklilerin 2027 yılında alacağı maaşlara yönelik yeni çalışma, zam hesaplamalarında farklı kriterlerin gündeme gelmesini sağladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarında yaş ve prim ödeme gün sayısına vurgu yapması, yeni düzenlemenin nasıl uygulanacağına ilişkin merakı artırdı. Planlanan çalışmanın tüm emeklileri kapsaması öngörülürken, maaş artışlarının herkese aynı tutarda yapılması yerine kişilerin yaşına ve ödediği prim gününe göre farklılaştırılması değerlendiriliyor. Bu yaklaşımın seyyanen zam seçeneğinde de dikkate alınabileceği ifade ediliyor. Ancak teknik çalışma henüz tamamlanmadığı için emeklilerin alacağı ilave tutar veya uygulanacak kesin formül belli değil. Nihai çalışmanın aralık ayında tamamlanarak bütçe görüşmelerinin ardından değerlendirmeye sunulması bekleniyor. Peki, yaş ve prim günü emekli aylıklarında nasıl bir değişikliğe yol açabilir? İşte yeni düzenlemeye ilişkin merak edilenler...

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü, Ocak 2027'de maaşlarına yapılacak zamma çevrildi. Hükümetin gündemindeki ilave iyileştirme seçenekleri de yakından takip ediliyor. Seyyanen zam, refah payı ve kök maaşlara yönelik olası düzenlemeler için gözler Meclis'ten gelecek gelişmelere çevrildi.

Emekli maaşlarına yönelik yeni yasal düzenlemenin kapsamına ilişkin konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düzenlemenin tüm emeklileri kapsayacağını belirtti. Şimşek, yapılacak artışta yaş ve prim ödeme gün sayısının kriterinin doğru olacağını söyledi.

ARTIŞTA YAŞ VE PRİM GÜNÜ KRİTERİ OLUR MU?

Yapılacak artışın hangi kriterlere göre şekillenmesi gerektiğine ilişkin değerlendirmede bulunan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Yapılacak artışın yaş ve prim ödeme gün sayısına göre değişmesinin doğru olacağını düşünüyoruz. Seyyanen de olsa bu husus gözetilecek."Yayımlanan programın satır aralarını değerlendiren SGK Başuzmanı İsa Karakaş Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında, kamuoyunda en çok merak edilen konulara odaklandığını ifade etti. Karakaş, "Programdaki emeklilik maddelerini ayrıntılı inceledim. Çalıştıkça maaşı eriyen sistem bitti mi? Yeni OVP, 'çok çalışanı cezalandırma' sorununa el atıyor mu? Çok çalıştıkça maaş artacak mı?" sorularının cevaplarını aradığını belirterek, yeni dönem stratejilerine dikkat çekti. Programda yer alan hedeflerin sistemin mali sürdürülebilirliği açısından kritik olduğuna değinen Karakaş, "Kişilerin daha uzun süre istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen düzenlemeler hayata geçirilerek sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliği güçlendirilecektir" şeklindeki ifadenin yeni OVP'de yer aldığını hatırlattı ve "Bu hedefin programa göre önümüzdeki sene içinde ifa edilmesi gerekmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Maaş hesaplama sisteminde değişim olacak mı?

Çalışanların emeklilik hakkını elde etmesine rağmen sistemden çıkış yapmasının hem kuruma hem de vatandaşa getirdiği yüke değinen Karakaş, maaş hesaplama sistemindeki Aylık Bağlama Oranı (ABO) detayına vurgu yaptı. Uygulanan mevcut sisteme dair teknik detaylar veren Karakaş, "SSK emeklilik aylığı genel olarak ortalama aylık kazanç ile aylık bağlama oranı formülü ile hesaplanmaktadır. Bu formülde özellikle ABO diye tabir edilen Aylık Bağlama Oranları büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı. Emekliliği gelenlerin sistemden çekilmesinin SGK üzerinde çift yönlü bir maliyet oluşturduğunu belirten uzman isim, "Belirtilen durum hem SGK’nın hem de çalışanın zararına sebep olmaktadır. Zira bu durumda SGK her ay alacağı primden mahrum olduğu gibi emeklilik maaşı ödemesi de yapmak zorunda kalmaktadır" sözleriyle istihdamda kalmayı teşvik edecek yeni formüllerin aciliyetine işaret etti.

Daha fazla çalışana daha yüksek maaş formülü

Önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi beklenen düzenlemelerin çalışanları doğrudan motive edeceğini belirten Karakaş, sistemde uzun süre kalmanın maaşlara olumlu yansımasının herkesin ortak beklentisi olduğunu dile getirdi. Bu değişimin istihdam üzerindeki olası sonuçlarını aktaran Karakaş, "Oysaki bu durum tersine çevrilmiş olsa emekliliği gelenler bile çalıştıkça emekli aylıkları artacağından sistemde daha uzun süre kalacaklardır. Özellikle SSK ve Bağ-Kur sigortalılarının çalıştıkça yüksek emekli maaşı alması yönünde yasal bir düzenleme yapılması milyonlarca çalışanın en büyük beklentisi hâline gelmiştir" dedi.

Sistemin güçlendirilmesi adına masada tutulan yeni formüllere de değinen Karakaş, "Önümüzdeki dönemlerde kısmi emeklilik ile normal emeklilik için iki ayrı emeklilik taban maaşı uygulamasına gidilebilir. Ayrıca 25 yıldan sonraki çalışmalarda her bir yıl için ABO’da ilave artışlar öngören yeni bir sistem hayata geçirilebilecektir" açıklamasını yaptı.﻿

Yapılacak yeniliklerin genel bir istihdam dengesi sağlayacağına inandığını belirten İsa Karakaş, yeni emeklilik parametreleriyle vatandaşın en büyük kaygılarından birinin silineceğinin altını çizdi. Sistemin tüm tarafları güvence altına alacak bir yapıya kavuşmasını beklediğini ifade eden Karakaş, "Öngörülen tedbirler kapsamında düzenleme yapılması hâlinde aktif/pasif dengesinde iyileşmelere neden olabileceği gibi sigortalıların da 'çalıştıkça emeklilik maaşım azalacak mı?' endişesi ortadan kalkacaktır" sözleriyle yeni modelin olumlu yansımalarını özetledi.

Çalışanların yüksek maaş almak hedefiyle sistemde daha fazla kalmasının kayıt dışı istihdamla mücadeleye de büyük katkı sunacağı belirtilirken; SGK'nın prim gelirlerindeki artışın, vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini çok daha üst seviyelere taşıyacağı vurgulandı.

Başlıklar :emekliemekliye yeni maaş sistemiemekli maaşsgk
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Emekliye yeni maaş sistemi şekillendi! 1999 öncesi ve 2000 sonrası için düğmeye basıldı

Emeklilerin 2027 yılında alacağı maaşlara yönelik yeni çalışma, zam hesaplamalarında farklı kriterlerin gündeme gelmesini sağladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarında yaş ve prim ödeme gün sayısına vurgu yapması, yeni düzenlemenin nasıl uygulanacağına ilişkin merakı artırdı. Planlanan çalışmanın tüm emeklileri kapsaması öngörülürken, maaş artışlarının herkese aynı tutarda yapılması yerine kişilerin yaşına ve ödediği prim gününe göre farklılaştırılması değerlendiriliyor. Bu yaklaşımın seyyanen zam seçeneğinde de dikkate alınabileceği ifade ediliyor. Ancak teknik çalışma henüz tamamlanmadığı için emeklilerin alacağı ilave tutar veya uygulanacak kesin formül belli değil. Nihai çalışmanın aralık ayında tamamlanarak bütçe görüşmelerinin ardından değerlendirmeye sunulması bekleniyor. Peki, yaş ve prim günü emekli aylıklarında nasıl bir değişikliğe yol açabilir? İşte yeni düzenlemeye ilişkin merak edilenler...

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü, Ocak 2027'de maaşlarına yapılacak zamma çevrildi. Hükümetin gündemindeki ilave iyileştirme seçenekleri de yakından takip ediliyor. Seyyanen zam, refah payı ve kök maaşlara yönelik olası düzenlemeler için gözler Meclis'ten gelecek gelişmelere çevrildi.

Emekli maaşlarına yönelik yeni yasal düzenlemenin kapsamına ilişkin konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düzenlemenin tüm emeklileri kapsayacağını belirtti. Şimşek, yapılacak artışta yaş ve prim ödeme gün sayısının kriterinin doğru olacağını söyledi.

ARTIŞTA YAŞ VE PRİM GÜNÜ KRİTERİ OLUR MU?

Yapılacak artışın hangi kriterlere göre şekillenmesi gerektiğine ilişkin değerlendirmede bulunan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Yapılacak artışın yaş ve prim ödeme gün sayısına göre değişmesinin doğru olacağını düşünüyoruz. Seyyanen de olsa bu husus gözetilecek."Yayımlanan programın satır aralarını değerlendiren SGK Başuzmanı İsa Karakaş Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında, kamuoyunda en çok merak edilen konulara odaklandığını ifade etti. Karakaş, "Programdaki emeklilik maddelerini ayrıntılı inceledim. Çalıştıkça maaşı eriyen sistem bitti mi? Yeni OVP, 'çok çalışanı cezalandırma' sorununa el atıyor mu? Çok çalıştıkça maaş artacak mı?" sorularının cevaplarını aradığını belirterek, yeni dönem stratejilerine dikkat çekti. Programda yer alan hedeflerin sistemin mali sürdürülebilirliği açısından kritik olduğuna değinen Karakaş, "Kişilerin daha uzun süre istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen düzenlemeler hayata geçirilerek sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliği güçlendirilecektir" şeklindeki ifadenin yeni OVP'de yer aldığını hatırlattı ve "Bu hedefin programa göre önümüzdeki sene içinde ifa edilmesi gerekmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Maaş hesaplama sisteminde değişim olacak mı?

Çalışanların emeklilik hakkını elde etmesine rağmen sistemden çıkış yapmasının hem kuruma hem de vatandaşa getirdiği yüke değinen Karakaş, maaş hesaplama sistemindeki Aylık Bağlama Oranı (ABO) detayına vurgu yaptı. Uygulanan mevcut sisteme dair teknik detaylar veren Karakaş, "SSK emeklilik aylığı genel olarak ortalama aylık kazanç ile aylık bağlama oranı formülü ile hesaplanmaktadır. Bu formülde özellikle ABO diye tabir edilen Aylık Bağlama Oranları büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı. Emekliliği gelenlerin sistemden çekilmesinin SGK üzerinde çift yönlü bir maliyet oluşturduğunu belirten uzman isim, "Belirtilen durum hem SGK’nın hem de çalışanın zararına sebep olmaktadır. Zira bu durumda SGK her ay alacağı primden mahrum olduğu gibi emeklilik maaşı ödemesi de yapmak zorunda kalmaktadır" sözleriyle istihdamda kalmayı teşvik edecek yeni formüllerin aciliyetine işaret etti.

Daha fazla çalışana daha yüksek maaş formülü

Önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi beklenen düzenlemelerin çalışanları doğrudan motive edeceğini belirten Karakaş, sistemde uzun süre kalmanın maaşlara olumlu yansımasının herkesin ortak beklentisi olduğunu dile getirdi. Bu değişimin istihdam üzerindeki olası sonuçlarını aktaran Karakaş, "Oysaki bu durum tersine çevrilmiş olsa emekliliği gelenler bile çalıştıkça emekli aylıkları artacağından sistemde daha uzun süre kalacaklardır. Özellikle SSK ve Bağ-Kur sigortalılarının çalıştıkça yüksek emekli maaşı alması yönünde yasal bir düzenleme yapılması milyonlarca çalışanın en büyük beklentisi hâline gelmiştir" dedi.

Sistemin güçlendirilmesi adına masada tutulan yeni formüllere de değinen Karakaş, "Önümüzdeki dönemlerde kısmi emeklilik ile normal emeklilik için iki ayrı emeklilik taban maaşı uygulamasına gidilebilir. Ayrıca 25 yıldan sonraki çalışmalarda her bir yıl için ABO’da ilave artışlar öngören yeni bir sistem hayata geçirilebilecektir" açıklamasını yaptı.﻿

Yapılacak yeniliklerin genel bir istihdam dengesi sağlayacağına inandığını belirten İsa Karakaş, yeni emeklilik parametreleriyle vatandaşın en büyük kaygılarından birinin silineceğinin altını çizdi. Sistemin tüm tarafları güvence altına alacak bir yapıya kavuşmasını beklediğini ifade eden Karakaş, "Öngörülen tedbirler kapsamında düzenleme yapılması hâlinde aktif/pasif dengesinde iyileşmelere neden olabileceği gibi sigortalıların da 'çalıştıkça emeklilik maaşım azalacak mı?' endişesi ortadan kalkacaktır" sözleriyle yeni modelin olumlu yansımalarını özetledi.

Çalışanların yüksek maaş almak hedefiyle sistemde daha fazla kalmasının kayıt dışı istihdamla mücadeleye de büyük katkı sunacağı belirtilirken; SGK'nın prim gelirlerindeki artışın, vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini çok daha üst seviyelere taşıyacağı vurgulandı.

1/9
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet