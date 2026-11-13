Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı ne zaman başlayacak? ÖSYM tercih kılavuzu, kontenjan ve branş dağılımı, başvuru şartları belli oldu mu?

Kademeli emeklilik çıkacak mı? 2000-2008 arası sigortalılar kademeden emekli olacak mı son durum gelişmesi var mı? İşte 1999 sonrası sigorta girişi olanların emeklilik şartları

Kademeli emeklilik düzenlemesine yönelik beklentiler, EMADDER’in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yeniden yükseldi. EYT kapsamı dışında kalanlar olası bir düzenlemeye ilişkin gelişmeleri takip ederken, Mecliste de siyasi partiler tarafından yeni kanun teklifleri sunuldu. Milletvekili Cevdet Akay, vatandaşların kademeli emeklilik konusunda adım atılmasını ve emeklilerin mali koşulların elverdiği ölçüde gelirlerinin iyileştirilmesine yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjdeli haber beklediğini dile getirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın mevcut mevzuat bilgilerine göre, 8 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arasında ilk kez sigortalı olan 4A kapsamındaki çalışanlarda kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş ve prim koşulları uygulanıyor. İşte kademeli emeklilik haberine ilişkin detaylar.