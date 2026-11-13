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SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine ek ödeme: 32 bin lira promosyon ödemesi verilecek

14:28, 13/11/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Kasım 2026 emekli promosyonu kampanyaları, bankaların sunduğu nakit ödemeler ve ek avantajlarla yeniden gündeme geldi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, maaşlarını taşıyarak hangi bankadan daha yüksek promosyon alabileceklerini araştırıyor. Bankalar arasındaki rekabet yalnızca peşin nakit ödemelerle sınırlı kalmıyor. Otomatik fatura talimatı veren, yakınlarını bankaya yönlendiren veya farklı kampanya koşullarını yerine getiren emekliler için ilave ödüller de sunuluyor. Böylece bazı kampanyalarda toplam kazanç, açıklanan temel promosyon tutarının üzerine çıkabiliyor. Emekliler ise banka seçimi yapmadan önce nakit ödeme miktarını, ek kampanya şartlarını ve taahhüt süresini karşılaştırıyor. Peki, Kasım ayında hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte banka banka güncel promosyon tutarları ve emeklilere sunulan ek fırsatlar...

Emekli promosyonlarında Kasım ayıyla birlikte bankalar arasındaki rekabet hız kazandı. Milyonlarca emekli, maaşını taşıması karşılığında en yüksek ödemeyi yapan bankaları mercek altına aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra Emekli Sandığı kapsamında maaş alan vatandaşlar da güncel kampanyaları karşılaştırıyor. Bankaların sunduğu promosyon paketlerinde temel nakit ödemenin yanında otomatik fatura talimatı, referans sistemi ve farklı bankacılık ürünlerine bağlı ek kazanç seçenekleri bulunuyor. Bu avantajlar, kampanya koşullarını yerine getiren emeklilerin elde edeceği toplam tutarı değiştirebiliyor. Ancak bankaların açıkladığı en yüksek kazanç rakamlarının hangi şartlarda verildiği de önem taşıyor. Emekliler için en avantajlı seçeneği belirlemek adına banka banka ödeme tutarlarını ve kampanya ayrıntılarını incelemek gerekiyor. İşte Kasım 2026 emekli promosyonu veren bankaların güncel listesi...

Emekli promosyonu nasıl alınıyor?

Emekli promosyonundan yararlanabilmek için maaşın tercih edilen bankaya taşınması ve genellikle 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş alma taahhüdü verilmesi gerekiyor. Bazı bankalar ise otomatik fatura talimatı, kredi kartı kullanımı veya dijital bankacılık işlemleri karşılığında ek promosyon ödemeleri yapabiliyor. Karşılaştırmada yer alan bankalar arasında ING, ek ödüllerle birlikte 32 bin TL’ye ulaşan promosyonuyla öne çıkıyor.

Maaş aralıklarına göre promosyon tutarları şöyle...

Garanti BBVA emekli promosyonu

Maaş tutarına göre 15 bin TL’ye kadar nakit promosyon sunulurken, ek bonuslarla birlikte toplam ödül tutarı 25 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Kampanya, 1-30 Kasım 2026 tarihleri arasında geçerli olacak. Banka, kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutuyor.

Ek bonus kalemleri şu şekilde sıralanıyor:

Bonus Kart veya Paracard ile 2.000 TL harcamaya: 6.000 TL bonus.

Avans Hesap’tan 2.000 TL harcamaya: 2.000 TL bonus.

Yeni sigorta poliçesine: 2.000 TL bonus.

QNB emekli promosyonu

0–9.999 TL maaş alanlara 8.500 TL

10.000–14.999 TL maaş alanlara 13.500 TL

15.000–19.999 TL maaş alanlara 16.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 20.000 TL nakit promosyon veriliyor.

İş Bankası emekli promosyonu

6.250 TL ile 15.000 TL arasında nakit promosyon.

Ek kampanyalarla toplam 25.000 TL'ye kadar ödül.

Yapı Kredi, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş tutarına göre nakit promosyon sunuyor. Fatura ödeme talimatı, kredi kartı harcaması, dijital bankacılık kullanımı ve mobil kanaldan müşteri olma gibi ek fırsatlardan yararlananların kazanabileceği toplam ödül ise 30 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Maaş aralıklarına göre promosyon ve ek ödül tutarları şöyle:

0–9.999 TL: 6.250 TL ana promosyon ve ek ödüllerle birlikte toplam 15.250 TL.

10.000–14.999 TL: 10.000 TL ana promosyon ve ek ödüllerle birlikte toplam 21.000 TL.

15.000–19.999 TL: 12.500 TL ana promosyon ve ek ödüllerle birlikte toplam 25.500 TL.

20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL ana promosyon ve ek ödüllerle birlikte toplam 30.000 TL.

DenizBank emekli promosyonu

0–9.999 TL: 5.000 TL nakit promosyon, ek ödüllerle toplam 20.000 TL

10.000–14.999 TL: 8.000 TL nakit promosyon, ek ödüllerle toplam 24.000 TL

15.000–19.999 TL: 10.000 TL nakit promosyon, ek ödüllerle toplam 27.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL nakit promosyon, ek ödüllerle toplam 30.000 TL

Ziraat Bankası emekli promosyonu

0–9.999,99 TL: 5.000 TL

10.000–14.999,99 TL: 8.000 TL

15.000–19.999,99 TL: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

VakıfBank emekli promosyonu

10.000 TL'nin altındaki maaşlar: 5.000 TL

10.000–14.999,99 TL: 8.000 TL

15.000–19.999,99 TL: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

Halkbank emekli promosyonu

Halkbank, SGK emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden müşterilerine, brüt maaş tutarlarına göre 12 bin TL'ye kadar promosyon veriyor.

10.000–14.999,99 TL: 8.000 TL

15.000–19.999,99 TL: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

10.000 TL'nin altında ölüm aylığı alan hak sahipleri: 5.000 TL

Akbank emekli promosyonu

Bankadan yapılan açıklama şu şekilde: 

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-30 Kasım 2026 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL’ye varan nakit promosyondan faydalanabilirsiniz.

ING emekli promosyonu

Maaşa göre 15.000 TL'ye kadar koşulsuz nakit promosyon.

Ek nakit ödüllerle toplam 32.000 TL'ye kadar ödeme.

Başlıklar :emekliEmekli promosyonemekli maaş
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SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine ek ödeme: 32 bin lira promosyon ödemesi verilecek

Emekli promosyonlarında Kasım ayıyla birlikte bankalar arasındaki rekabet hız kazandı. Milyonlarca emekli, maaşını taşıması karşılığında en yüksek ödemeyi yapan bankaları mercek altına aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra Emekli Sandığı kapsamında maaş alan vatandaşlar da güncel kampanyaları karşılaştırıyor. Bankaların sunduğu promosyon paketlerinde temel nakit ödemenin yanında otomatik fatura talimatı, referans sistemi ve farklı bankacılık ürünlerine bağlı ek kazanç seçenekleri bulunuyor. Bu avantajlar, kampanya koşullarını yerine getiren emeklilerin elde edeceği toplam tutarı değiştirebiliyor. Ancak bankaların açıkladığı en yüksek kazanç rakamlarının hangi şartlarda verildiği de önem taşıyor. Emekliler için en avantajlı seçeneği belirlemek adına banka banka ödeme tutarlarını ve kampanya ayrıntılarını incelemek gerekiyor. İşte Kasım 2026 emekli promosyonu veren bankaların güncel listesi...

Emekli promosyonu nasıl alınıyor?

Emekli promosyonundan yararlanabilmek için maaşın tercih edilen bankaya taşınması ve genellikle 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş alma taahhüdü verilmesi gerekiyor. Bazı bankalar ise otomatik fatura talimatı, kredi kartı kullanımı veya dijital bankacılık işlemleri karşılığında ek promosyon ödemeleri yapabiliyor. Karşılaştırmada yer alan bankalar arasında ING, ek ödüllerle birlikte 32 bin TL’ye ulaşan promosyonuyla öne çıkıyor.

Maaş aralıklarına göre promosyon tutarları şöyle...

Garanti BBVA emekli promosyonu

Maaş tutarına göre 15 bin TL’ye kadar nakit promosyon sunulurken, ek bonuslarla birlikte toplam ödül tutarı 25 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Kampanya, 1-30 Kasım 2026 tarihleri arasında geçerli olacak. Banka, kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutuyor.

Ek bonus kalemleri şu şekilde sıralanıyor:

Bonus Kart veya Paracard ile 2.000 TL harcamaya: 6.000 TL bonus.

Avans Hesap’tan 2.000 TL harcamaya: 2.000 TL bonus.

Yeni sigorta poliçesine: 2.000 TL bonus.

QNB emekli promosyonu

0–9.999 TL maaş alanlara 8.500 TL

10.000–14.999 TL maaş alanlara 13.500 TL

15.000–19.999 TL maaş alanlara 16.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 20.000 TL nakit promosyon veriliyor.

İş Bankası emekli promosyonu

6.250 TL ile 15.000 TL arasında nakit promosyon.

Ek kampanyalarla toplam 25.000 TL'ye kadar ödül.

Yapı Kredi, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş tutarına göre nakit promosyon sunuyor. Fatura ödeme talimatı, kredi kartı harcaması, dijital bankacılık kullanımı ve mobil kanaldan müşteri olma gibi ek fırsatlardan yararlananların kazanabileceği toplam ödül ise 30 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Maaş aralıklarına göre promosyon ve ek ödül tutarları şöyle:

0–9.999 TL: 6.250 TL ana promosyon ve ek ödüllerle birlikte toplam 15.250 TL.

10.000–14.999 TL: 10.000 TL ana promosyon ve ek ödüllerle birlikte toplam 21.000 TL.

15.000–19.999 TL: 12.500 TL ana promosyon ve ek ödüllerle birlikte toplam 25.500 TL.

20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL ana promosyon ve ek ödüllerle birlikte toplam 30.000 TL.

DenizBank emekli promosyonu

0–9.999 TL: 5.000 TL nakit promosyon, ek ödüllerle toplam 20.000 TL

10.000–14.999 TL: 8.000 TL nakit promosyon, ek ödüllerle toplam 24.000 TL

15.000–19.999 TL: 10.000 TL nakit promosyon, ek ödüllerle toplam 27.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL nakit promosyon, ek ödüllerle toplam 30.000 TL

Ziraat Bankası emekli promosyonu

0–9.999,99 TL: 5.000 TL

10.000–14.999,99 TL: 8.000 TL

15.000–19.999,99 TL: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

VakıfBank emekli promosyonu

10.000 TL'nin altındaki maaşlar: 5.000 TL

10.000–14.999,99 TL: 8.000 TL

15.000–19.999,99 TL: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

Halkbank emekli promosyonu

Halkbank, SGK emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden müşterilerine, brüt maaş tutarlarına göre 12 bin TL'ye kadar promosyon veriyor.

10.000–14.999,99 TL: 8.000 TL

15.000–19.999,99 TL: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

10.000 TL'nin altında ölüm aylığı alan hak sahipleri: 5.000 TL

Akbank emekli promosyonu

Bankadan yapılan açıklama şu şekilde: 

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-30 Kasım 2026 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL’ye varan nakit promosyondan faydalanabilirsiniz.

ING emekli promosyonu

Maaşa göre 15.000 TL'ye kadar koşulsuz nakit promosyon.

Ek nakit ödüllerle toplam 32.000 TL'ye kadar ödeme.

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