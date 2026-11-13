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Hastanede katliam

04:00, 13/11/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Terör devleti hiçbir sınır tanımıyor, insanlığa meydan okuyor.

İşgalci İsrail ordusu, Gazze’de 7 Ekim 2023’te başlattığı soykırım sürecinde sık sık işlediği hastane katliamlarına bir yenisini daha ekledi. İşgal ordusuna ait savaş uçaklarının, dün sabah saatlerinde Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’ta bulunan Nasır Hastanesi’ne düzenlediği bombardımanda 6 sivil yaşamını yitirirken onlarca sivil yaralandı.

Hastanedeki cerrahi bölüm ile yoğun bakım servisinde büyük yıkıma sebep olan saldırıda ölenler arasında Cihad Naim Muhammed adlı 13 yaşında bir çocuk ile Dr. Rızk Ahmed İbrahim Ebu Şaira ile 4 sivil daha yer aldı. İsrail ordusuna bağlı askerlerin, Bureyc Kampı’na zırhlı araçlardan açtığı ateş sonucunda da Hasan Ebu Haris adında bir sivil daha yaşamını yitirdi. İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten beri sürdürdüğü saldırılarda toplam ölü sayısı 75 bini aşarken, 10 Ekim 2025’te ilan edilen ateşkes sonrası düzenlediği saldırılarda ise ölü sayısı 1622’yi buldu.

ÜÇ YILDA HASTANELERE 793 SALDIRI

İsrail ordusunun, dün sabah saatlerinde Nasır Hastanesi’nde işlediği katliam, 7 Ekim 2023’ten beri hastanelere yönelik yürüttüğü sistematik saldırıların son halkası oldu. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yayınlanan verilere göre, işgal ordusu bu tarihten beri geçen üç yılda Gazze’deki hastanelere yönelik 793 saldırı gerçekleştirdi. Saldırılarda 1725 sağlık görevlisi hayatını kaybetti.

  • Bir bebek donarak öldü
  • İsrail'in insani yardım ve barınma malzemelerinin girişini kısıtlayan ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, 9 aylık bir bebek soğuktan donarak hayatını kaybetti. Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde 9 aylık Kenan Rakik'in, ailesiyle birlikte kaldığı çadırda soğuğa dayanamayarak yaşamını yitirdiği bildirildi.

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Başlıklar :İsrailGazzeFilistin
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Hastanede katliam
Terör devleti hiçbir sınır tanımıyor, insanlığa meydan okuyor.
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