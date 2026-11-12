Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Katil delirdi

İsrail’de 27 Ekim’de yapılan seçimlerin ardından ilk parlamento oturumunda Başbakan Binyamin Netanyahu istediğini alamadı. Genelkurmay Başkanı Zamir’in emirlerini yerine getirmemesi ve muhalefet lideri Eisenkot’un kendisiyle müzakereleri durdurması üzerine sinirlenen Netanyahu, Arap partilere saldırdı. Ortak Arap Listesi ise Netanyahu’nun durumunu “Tam bir histeri ve delilik” olarak niteledi.