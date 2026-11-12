İsrail ordusu Kudüs'te Filistinli çiftçilerin zeytin hasadını engelledi

İşgal ordusu işkencede sınır tanımıyor: Filistinli gence zorla dışkı yedirdiler
Gazze’de işlediği soykırıma eş zamanlı olarak Batı Şeria’da da 3 yıldır Filistinlilere karşı şiddet, baskın, gasp ve işkencelerini sürdüren işgalci İsrail ordusu, işkencede sınır tanımadığını ortaya koydu. İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın Cenin kenti yakınlarındaki bir askeri üste, gözaltına aldıkları elleri ve gözleri bağlı bir Filistinliye çeşitli şekillerde işkence edip dışkı yemeye zorladığı ortaya çıktı.
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