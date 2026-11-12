Katil delirdi

Gazze’de 3 yıldır soykırım işleyen ve 27 Ekim seçimlerinin ardından parlamentodaki (Knesset) çoğunluğu kaybeden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail vatandaşı Arapları temsil eden Arap partilere saldırarak hedef şaşırtıyor. Seçimlerin ardından yapılan ilk Knesset oturumuna Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet blokuyla ortak hükümet kurma hesaplarıyla giden Netanyahu, Eisenkot’un kendisiyle müzakereleri durdurması sonrası Knesset’teki toplantıda Arap partilere saldırdı. Netanyahu, Arap partileri “İsrail’i yok etmek istemekle” suçlayarak, "Ülkemizin kaderini bu insanların ellerine mi emanet edeceksiniz? Muazzam bir Siyonist kitleyi temsil eden Siyonist partiler yerine onları mı tercih ediyorsunuz?" dedi. Netanyahu’ya cevap, Ortak Arap Listesi’nden geldi. Liste tarafından yayınlanan açıklamada, Netanyahu’nun "tam bir histeri içinde olduğu" belirtilerek, Knesset’te yaptığı konuşma "delilik ve ırkçılık" olarak nitelendirildi.

KAN DÖKEN BAŞBAKAN

Seçimlerde Mansur Abbas liderliğindeki Birleşik Arap Listesi (Ra’am) ile birlikte 19 sandalye kazanarak belirleyici konuma gelen Ortak Arap Listesi tarafından yayınlanan açıklamada, "Kan döken ve suç işleyen Başbakan tam bir histeri içinde. Bugün yaptığı konuşmadaki delilik, kışkırtma, ırkçılık ve nefret içeren ifadelerin başka türlü açıklanması mümkün değil. Netanyahu'yu, Meclis Başkanı'nı ve onların Kahanist hükümetini devirmek isteyen seçmenlerimizin iradesini en kısa sürede hayata geçirmek ve onları tarihin çöplüğüne atmak için çalışacağız" denildi. Ra’am lideri Mansur Abbas da Kanal 12’ye yaptığı açıklamada, "Başbakanın resmi bir etkinliği, İsrail'deki Arap vatandaşlara karşı kışkırtma ve kanlı iftiralar uydurmak için kullanmasına şaşırdım. Bağlılığımız konusunda hiçbir şüphe bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

EİSENKOT GÖRÜŞMEYİ KESTİ

İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen muhalefet blokunun lideri Gadi Eisenkot’un, Ulusal Birlik Hükümeti kurmak için Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi ile görüşmelere başladığı bildirilmişti. İsrail medyası, Netanyahu’nun kurulacak ortak hükümette ilk 2 yılda başbakanlık koltuğunun kendisine verilmesini şart koştuğunu öne sürdü. Yashar Partisi, lideri Eisenkot’un bunun üzerine Likud ile yapılması beklenen görüşmelerin iptal edilmesi için talimat verdiğini ilan etti. Parti’nin sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamada, Netanyahu'nun İsrail vatandaşlarına sert sözler sarf ettiği ve birlik istemediği belirtilerek "Bir seçim yapması gerektiğinde, ne pahasına olursa olsun Netanyahu her zaman kendi çıkarını seçecektir" ifadesine yer verildi.

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ZAMİR YİNE REDDETTİ

Seçim sonrası “Geçici Başbakan” konumuna düşen Netanyahu’yu sinirlendiren bir başka gelişme ise Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in, İran’a karşı saldırı için Netanyahu’dan gelen talimatları bir kez daha reddetmesi oldu. Kanal 12’nin haberine göre ikili arasında derin bir görüş ayrılığı yaşanırken İsrail'deki siyasi belirsizliğe ve geçen hafta ABD'de yapılan ara seçimlerde seçmenlerin Başkan Donald Trump liderliğindeki Cumhuriyetçi Parti'ye gösterdiği tepkiye işaret edilerek, Zamir'in mevcut koşullarda İran'a saldırı düzenlenmesini "tedbirsizlik" olarak değerlendirdiği aktarıldı.

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