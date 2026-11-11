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Netanyahu Meclis'te ilk sınavını kaybetti: Muhalefet Arap partilerinin desteğiyle çoğunluğu sağladı

23:24, 11/11/2026, Çarşamba
AA
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Muhalefet, komite başkanlığını Gadi Eisenkot'un partisine verdi.

İsrail'de yeni Meclis'in açılmasının ardından yapılan ilk oylamada Netanyahu liderliğindeki blok, muhalefetin karşısında istediği sonucu alamadı. Yahudi ve Arap muhalefet partileri, 63 milletvekilinin desteğiyle Düzenleme Komitesi'nin kurulmasını kabul ettirirken, Netanyahu'nun Likud Partisi oylamaya 50 milletvekiliyle karşılık verebildi. Oylama, yeni Meclis'te muhalefetin sahip olduğu 67 sandalyelik çoğunluğun gücünü de ortaya koydu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki blok, dün açılan yeni İsrail Meclisi'ndeki ilk oylamayı Gadi Eisenkot öncülüğündeki muhalefete İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin desteğiyle kaybetti.

"Düzenleme Komitesi" kabul edildi

Yahudi ve Arap muhalefet partileri 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde, 63 milletvekilinin oyuyla, hükümeti kurmakla görevlendirilen Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisinden bir milletvekilinin başkanlık edeceği "Düzenleme Komitesi"nin kurulmasını 50 "hayır" oyuna karşı kabul ettirdi.

İsrail Meclisinin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Genel Kurul, Yashar Milletvekili Roy Folkman tarafından sunulan komitenin kurulması ve üye yapısının belirlenmesine ilişkin teklifi onayladı.

Netanyahu'ya karşı ikişer sandalye

Açıklamada, Netanyahu liderliğindeki Likud Partisinin komitede 5 sandalye elde edeceği belirtildi. Yair Lapid liderliğindeki Yesh Atid, Yusuf Cebbarin liderliğindeki Birleşik Liste, Yair Golan liderliğindeki Demokratlar ve Mansur Abbas liderliğindeki Raam Partisi (Birleşik Arap Listesi) ise ikişer sandalyeye sahip olacak.

Avigdor Liberman liderliğindeki Yisrael Beytenu, Itamar Ben-Gvir liderliğindeki Otzma Yehudit, Yakov Asher liderliğindeki Birleşik Tevrat Yahudiliği, Aryeh Deri liderliğindeki Şas ve Bezalel Smotrich liderliğindeki Dini Siyonizm partileri ise birer sandalye alacak.

Komitenin başkanlığını, hükümeti kurmakla görevlendirilen Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisinden bir milletvekili üstlenecek.

Parti, dün yaptığı açıklamada komite başkanlığının Folkman'a verilmesi konusunda "Değişim Bloku"nun diğer partileriyle anlaştığını duyurmuştu.

Likud'dan oylama sonucuna sert tepki

Oylama sonucunu eleştiren Likud Partisi, yaptığı yazılı açıklamada yine İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partileri hedef alarak, "Eisenkot, Avigdor Liberman ve Naftali Bennett'in partileri, Ahmed Tibi ve Mansur Abbas ile aynı yönde oy kullandı." ifadelerine yer verdi.

Parti açıklamasında, dün Meclis açılışında İsrail milli marşı okunurken salonu terk eden Arap milletvekillerine işaret edilerek "ulusal marşı protesto eden terör destekçileriyle işbirliğine son verilmesi" çağrısı yapıldı.

Düzenleme Komitesinin görevleri

İsrail Demokrasi Enstitüsüne göre Düzenleme Komitesi, yasama döneminin başında İsrail Meclisinin çalışmalarını düzenliyor. Yasalar gereği komitenin seçimlerin ardından mümkün olan en kısa sürede kurulması gerekiyor.

Genel Kurul, komitenin üye yapısını meclis gruplarının orantısal ağırlığını yansıtacak şekilde onaylıyor ve en az 4 milletvekiline sahip her grubun temsil edilmesini garanti altına alıyor.

Komiteye, hükümeti kurmakla görevlendirilen bloktan bir milletvekili başkanlık ediyor. Hükümeti kurma görevi başka bir kişiye devredilirse komite başkanı değişiyor ancak komitenin üye yapısı aynı kalıyor.

Düzenleme Komitesinin en önemli görevleri arasında, İsrail Meclisine daimi komitelerin oluşturulmasına ilişkin teklif sunmak yer alıyor. Bu görevin tamamlanmasının ardından komitenin yetkisi sona eriyor ve görevlerini "Meclis Komitesi" devralıyor.

Likud partili Meclis Başkanı Amir Ohana'nın yerine de önümüzdeki salı günü yeni bir İsrail Meclisi Başkanının seçilmesi planlanıyor.

Ayrıca, Düzenleme Komitesi, maliye ile dışişleri ve güvenlik komisyonlarının kurulmasını onayladı. Daha önce Likud'dan bir milletvekilinin başkanlık ettiği Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi Başkanlığı'na Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman atandı. Birlikte Listesi Milletvekili Avissar Ben Horin ise Maliye Komisyonu Başkanlığı koltuğuna oturdu.

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerde, geçici hükümetin Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bloğu İsrail Meclisindeki 120 sandalyeden 53'ünü kazanmıştı. Yahudi muhalefet partileri 48, Arap partileri ise 19 sandalye elde etmişti.

İsrail'de hükümet kurulabilmesi için 120 üyeli Knesset'te en az 61 milletvekilinin güvenoyunun alınması gerekiyor.

Yahudi ve Arap muhalefet partileri İsrail Meclisindeki 120 sandalyeden 67'sine sahip bulunuyor. Bu durum muhalefete, yasa tasarılarını meclisten geçirmek için gerekli çoğunluğu sağlıyor.


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Başlıklar :israilİsrail MeclisiGadi Eisenkot
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Netanyahu Meclis'te ilk sınavını kaybetti: Muhalefet Arap partilerinin desteğiyle çoğunluğu sağladı
Muhalefet, komite başkanlığını Gadi Eisenkot'un partisine verdi.
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