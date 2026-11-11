İran'dan uranyum kararı: Ülke dışına çıkarılmasına izin verilmeyecek

11/11/2026, Çarşamba14:21
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
46

Bildirimler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de tecrit son bulmalı, gelin güçlü bir irade sergileyelim11 Kasım 2026 14:08 ÇarşambaSON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Paris Anlaşması'nda belirlenen hedeflere ulaşmadığımız zaman riskler artıyor11 Kasım 2026 13:55 ÇarşambaSON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada doğal kaynaklar ölçüsüz tüketiliyor, gıda güvenliği tehlikede11 Kasım 2026 13:50 ÇarşambaSON DAKİKA
CANLI YAYIN | Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede konuşuyor11 Kasım 2026 13:42 ÇarşambaSON DAKİKA
Ankara'da konuşulan en güçlü zam oranı ve rakam ortaya çıktı11 Kasım 2026 13:27 ÇarşambaSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de tecrit son bulmalı, gelin güçlü bir irade sergileyelimCumhurbaşkanı Erdoğan: Paris Anlaşması'nda belirlenen hedeflere ulaşmadığımız zaman riskler artıyorCumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada doğal kaynaklar ölçüsüz tüketiliyor, gıda güvenliği tehlikedeCANLI YAYIN | Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede konuşuyorAnkara'da konuşulan en güçlü zam oranı ve rakam ortaya çıktı

İran'dan uranyum kararı: Ülke dışına çıkarılmasına izin verilmeyecek

13:55, 11/11/2026, Çarşamba
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı savaş öncesinde Washington ile devam eden müzakerelerde yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumu seyreltmeyi kabul etmişti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumu ülke dışına çıkarmayacaklarını ve bu durumu Rusya'ya da ilettiklerini söyledi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Lübnan merkezli Al Mayadeen televizyonuna konuşan Rızai, ABD ile İran arasında devam eden gerilime, Washington yönetiminden gelen tehditlere ve aracı ülkeler üzerinden yürütülen mesaj alışverişine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin saldırı tehditlerini hayata geçirmesi halinde İran'ın "coğrafi sınırlar gözetmeksizin" tepki vereceğine işaret eden Rızai, "ABD'nin herhangi bir yeni saldırısı en uzaktakiler dahil olmak üzere Amerikan üslerinin hedef alınmasıyla karşılık bulacaktır." dedi.

İran'ın savaş sırasında ABD'ye ait bazı insansız hava araçlarını ele geçirdiğini dile getiren Rızai, ülkesinin elektronik harp konusunda ileri seviyeye ulaştığını ve ABD'ye ait hava araçlarını kontrol altına alıp güvenli bir şekilde indirebildiklerini söyledi.

ABD ile İran arasındaki en önemli anlaşmazlık konularından biri olan, yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumun olası bir anlaşma kapsamında İran dışına çıkarılması veya ülkede seyreltilmesi meselesine ilişkin Rızai, şu ifadeleri kullandı:

"Rus dostlarımıza, zenginleştirilmiş nükleer materyalin İran'da kalacağını ve bu materyali kendimizin kullanacağını bildirdik. Nükleer enerjili gemi ve denizaltılar tasarlamak için zenginleştirilmiş uranyuma ihtiyacımız var"

İran'ın elinde yüzde 60 zenginleştirilmiş yaklaşık 440 kilogram uranyum stoğu bulunduğu açıklanırken bu materyalin nerede tutulduğu bilinmiyor.

Diğer yandan İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı savaş öncesinde Washington ile devam eden müzakerelerde yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumu seyreltmeyi kabul etmişti.


Dünya
İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den ABD’li mevkidaşı Rubio’ya: "Aynı saçmalığı tekrar ediyor"
Dünya
İran: Hürmüz Boğazı 7 şart yerine getirilene kadar açılmayacak
Dünya
ABD'de büyük hesaplaşma: İlk fatura Savaş Bakanı’na mı kesilecek

Başlıklar :İranrızaiZenginleştirilmiş uranyumun
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

İran'dan uranyum kararı: Ülke dışına çıkarılmasına izin verilmeyecek
İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı savaş öncesinde Washington ile devam eden müzakerelerde yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumu seyreltmeyi kabul etmişti.
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet