İran: Hürmüz Boğazı 7 şart yerine getirilene kadar açılmayacak

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ülke basınına yaptığı değerlendirmede ABD'den İran'ın şartlarına açık ve net yanıt vermesini istediklerini ancak Washington yönetiminin şimdiye kadar bu yönde bir yanıt sunmadığını söyledi.

ABD'nin müzakerelerin devam ettiği yönündeki açıklamalarının ekonomik baskıyı azaltmak ve petrol fiyatlarını düşürmek amacıyla yapıldığını belirten Rızai, “Hürmüz Boğazı, İran'ın belirlediği 7 şart yerine getirilinceye kadar yeniden açılmayacak. Amerikalılarla herhangi bir müzakere yürütmediğimizi ve Tahran ile Washington arasında hiçbir görüşmenin devam etmediğini özellikle belirtiyorum” ifadelerini kullandı.

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