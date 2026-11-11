Soğuğu da silah olarak kullanıyor

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), İsrail’in Gazze’deki Filistinlilere karşı soğuk havayı dört yıldır silah olarak kullandığını ve barınma malzemelerinin tedarikini yasaklamaya devam ettiğini bildirdi. Örgüt, ateşkese rağmen İsrail’in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze’de yaklaşık 2 milyon kişinin barınma yardımına ihtiyaç duyduğunu, yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşünün engellendiğini ve yüz binlerce ailenin yıpranmış çadırlarda ya da yıkılma riski taşıyan binalarda bir kış daha geçirmek zorunda kalacağını vurguladı.

200 BİN ÇADIR GEREKİYOR

Euro-Med açıklamasında, Gazze’nin yaklaşık 200 bin çadır ve 1 milyon brandaya acil ihtiyaç duyduğunu ancak İsrail’in getirdiği kısıtlamaların bu malzemelerin girişini engellediğini belirtti. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) 9 Ekim’de Gazze dışında hazır bekleyen yaklaşık 8 bin 600 acil barınma kitinin girişine izin verilmediğini açıkladığına dikkat çeken örgüt, “Tekrarlanan ölümler ve soğuk ile sel tehlikelerine dair uyarılara rağmen koruyucu önlemlerin sürekli reddedilmesi, İsrail’in devam eden soykırımın bir parçası olarak halka dayattığı yıkıcı yaşam koşullarını sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

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