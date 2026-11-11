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Sivil kıyafetlerle sivilleri öldürüyorlar

04:00, 11/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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El-Cezire televizyonu, işgalci İsrail askerlerinin Batı Şeria'da sivil kıyafetler giyerek Filistin topraklarını gasbeden İsrailli teröristlerin silahlı saldırılarına katıldığını ortaya koydu. Düzenlenen söz konusu saldırılarda 14 Filistinlinin öldürüldüğü aktarıldı.

Katar merkezli El-Cezire, işgalci İsrail askerlerin Filistin topraklarını istila eden Yahudi teröristleriyle yaptığı iş birliğini ortaya çıkardı. Kanalın yaptığı saha araştırmasında, işgal ordusunda aktif görev yaptıkları ya da saldırılar esnasında askeri üniforma giydikleri tespit edilen Filistin topraklarını gasbeden İsrailli gaspçıların de 14 Filistinliyi öldürdüğü belirtildi. İsrail askerlerinin sivil giysilerle Filistin belde ve köylerine baskın düzenleyen İsrailli gruplara dahil olduğu aktarılan araştırmada, bu durumun askerler ile İsrailli silahlı gaspçıların sahada ayırt edilmesini imkânsız kıldığına vurgu yapıldı.

SOYKIRIMCI HAGMAR TABURU

Araştırmada, İsrail ordusuna bağlı yedek asker statüsündeki Filistin topraklarını gasbeden İsrailli Yahudilerden oluşan "Hagmar Taburu"nun faaliyetlerine özel yer verildi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana bu taburun personel sayısının altı katına ulaştığı vurgulandı. Taburun operasyonel görev tanımında köklü değişiklikler yaşandığına işaret edilirken, daha önce yalnızca işgal edilen birimlerini korumakla mükellef olan yapının, Filistin köy ve beldelerine düzenlenen saldırılara doğrudan öncülük ve destek vermeye başladığı kaydedildi. Araştırmada görüşlerine yer verilen güvenlik kaynakları, Filistin topraklarını gasbeden Yahudi istilacıların ordu bünyesine dahil edilmesinin Filistinlilere ait kritik ve hassas güvenlik bilgilerine erişimlerini sağladığını belirtti. Kaynaklar, bu kişilerin aynı zamanda devlet eliyle ruhsatlı silahlar edindiğini ve yoğun askeri eğitim süreçlerinden geçirildiğini kaydetti.

VAKALAR BELGELENDİ

Araştırma kapsamında, sivil giysili İsrail askerlerinin katıldığı Filistinlileri hedef alan saldırı vakaları somut delillerle kayıt altına alındı. Belgelenen olaylardan birinde, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil şehrinde bir tarım arazisine düzenlenen baskında işgalci Yahudi kılığına giren bir İsrail askerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin yaşamını yitirdiği ifade edildi. Söz konusu askerin İsrailli radikal gruplar arasında tanınan bir aktivist olduğu, ABD'nin 2024 yılında kendisine yaptırım uyguladığı ancak bu yaptırımların daha sonra kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı. Araştırmada ayrıca, gaspçı kılığına giren başka bir İsrail askerinin Nablus kentinde zeytin hasadı yapan Filistinli çiftçilere saldırdığı anlara ilişkin kamera kayıtları da kamuoyuna sunuldu.

ÜÇ YILDA 12 BİN 506 SALDIRI

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, İsrail'in Gazze saldırılarını başlattığı Ekim 2023 ile 30 Haziran 2026 tarihleri arasında Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler 12 bin 506 saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılarda 52 Filistinli yaşamını yitirirken, Filistinlilere ait mülk, konut ve tarlalarda 890 yangın çıkarıldı. İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden Yahudi teröristlerin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria genelinde saldırı ve ihlallerini tırmandırdığı gözlendi. Bu saldırı ve ihlaller arasında öldürme, gözaltı, ev yıkımları, zorla yerinden etme, arazi gasbı ve yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi öne çıktı. Filistin resmi verilerine göre, Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarda 1220'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin 350 kişi yaralandı, 26 binden fazla Filistinli ise gözaltına alındı.


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Başlıklar :israilsoykırımBatı şeria
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Sivil kıyafetlerle sivilleri öldürüyorlar
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