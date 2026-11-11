İran'dan Arjantin'e sert yanıt: Deniz ve hava kuvvetlerini terörist ilan etti

İran yönetimi, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun kara listeye alınmasına misilleme olarak Arjantin’in deniz ve hava kuvvetlerini "terör örgütü" ilan etti.
Ne olmuştu?
Arjantin, mart ayı sonlarında İran Devrim Muhafızları’nı "terör örgütü" olarak ilan etmişti. Buenos Aires yönetimi, bu önlemi Devrim Muhafızları’nın Hizbullah’a verdiği destekle ilişkilendirmiş, 1994’te Buenos Aires’teki AMIA Yahudi toplum merkezine düzenlenen ve 85 kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırıdan Hizbullah’ı sorumlu tutmuştu. O dönemde İran Dışişleri Bakanlığı, bu kararın ABD ve İsrail hükümetleri tarafından tahrik edilmesi ile alındığını belirterek, bunu "stratejik bir hata ve İran milletine affedilemez bir hakaret" olarak nitelendirmişti.
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