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İngiltere'den 1000 günlük savaş hazırlığı uyarısı: Savunma sisteminde acil değişim çağrısı

09:52, 11/11/2026, Çarşamba
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İngiltere'de 1000 gün içinde savaşa hazır olma uyarısı.

İngiltere'de yayımlanan yeni bir rapor, ülkenin olası bir savaşa karşı hazırlıklarını hızlandırması gerektiğine dikkat çekti. Lordlar Kamarası Sanayi ve Düzenleyiciler Komitesi tarafından hazırlanan raporda, hükümete önümüzdeki 1000 gün içinde ülkeyi savaşa hazır hale getirecek adımlar atma çağrısı yapıldı. Savunma sanayisindeki bürokratik engellerin kaldırılması ve özel sektörle ilişkilerin yeniden düzenlenmesi gerektiği vurgulandı.

Komitenin değerlendirmesine göre İngiltere'nin mevcut savunma tedarik sistemi, ihtiyaç duyulan askeri kapasitenin zamanında oluşturulmasının önünde önemli bir engel oluşturuyor. Savunma Bakanlığının şirketlerle yürüttüğü katı, maliyet merkezli ve yoğun kurallara dayanan alıcı-satıcı ilişkisinin yerini daha esnek bir iş birliği modelinin alması isteniyor.

Raporda, kamu kaynaklarının israf edilmesini önlemek amacıyla oluşturulan bürokratik mekanizmaların beklenen sonucu vermediği ifade edildi. Mevcut sistemin harcamaları kontrol altına almakta yetersiz kalırken projelerin tamamlanmasını da geciktirdiği belirtildi.

Savunma tedarikinde hız, prosedürlerin önüne geçmeli

Raporda hükümetin savunma projelerinde önceliğini değiştirmesi gerektiği savunuldu. Süreçlerin ve prosedürlerin eksiksiz uygulanmasına odaklanmak yerine, ihtiyaç duyulan askeri kabiliyetlerin mümkün olan en kısa sürede geliştirilmesi gerektiği kaydedildi.

Özellikle yeni teknolojilerin tedarikinde daha fazla esneklik ve risk alma çağrısı yapıldı. Geliştirilen ürünlerin başlangıçta belirlenen planlardan farklılaşabileceğinin kabul edilmesi gerektiğine işaret edilen raporda, maliyet kontrolü kadar teslimat hızı ve risk yönetiminin de önem taşıdığı vurgulandı.

Savunma sanayisine yatırım yapacak şirketlerin önünü görebilmesi için sözleşmelerin kapsamı ve takvimi konusunda daha güçlü güvenceler verilmesi de öneriler arasında yer aldı.

2030 yılına kadar olası saldırıya karşı hazırlık hedefi

Raporda, İngiltere'nin savunma politikalarına ilişkin 2030 hedefleri de gündeme getirildi. Savunma Bakanı Wes Streeting'in Rusya kaynaklı hibrit tehditlere yönelik uyarıları hatırlatılarak ülkenin 2030 yılına kadar olası bir saldırıya karşı hazırlıklı olması gerektiği belirtildi.

Savunma harcamalarının artırılması da raporun öne çıkan başlıklarından biri oldu. Maliye Bakanı John Healey'nin 2030 yılına kadar savunma bütçesini gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 3'üne çıkarma taahhüdüne dikkat çekildi.

Aralık ayında yapılması planlanan Savunma Yatırım Zirvesi'nin ise savunma sektöründe faaliyet gösteren şirketlere uzun vadeli yatırım kararları alabilecekleri güven ortamını sağlaması gerektiği ifade edildi.

Savunma Bakanlığından 300 milyar sterlinlik yatırım açıklaması

İngiltere Savunma Bakanlığı, raporda dile getirilen eleştirilere ilişkin yaptığı açıklamada savunma alanında önemli kaynakların devreye alındığını bildirdi.

Bakanlık sözcüsü, Soğuk Savaş döneminden bu yana en büyük savunma harcaması artışının gerçekleştirildiğini belirterek silahlı kuvvetlerin savaşa hazırlık seviyesini yükseltmek amacıyla yaklaşık 300 milyar sterlinlik yatırım yapıldığını açıkladı.

Açıklamada ayrıca küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) savunma sanayisindeki rolünün güçlendirilmesi amacıyla bu şirketlere ayrılan bütçenin 2,5 milyar sterlin artırıldığı kaydedildi.

Komitenin raporu, İngiltere'nin artan güvenlik tehditleri karşısında yalnızca savunma bütçesini büyütmesinin yeterli olmayacağına, kaynakların daha hızlı ve etkin biçimde askeri kapasiteye dönüştürülmesi gerektiğine işaret ediyor.

Başlıklar :İngiltereSavaşAlarm
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İngiltere'den 1000 günlük savaş hazırlığı uyarısı: Savunma sisteminde acil değişim çağrısı
İngiltere'de 1000 gün içinde savaşa hazır olma uyarısı.
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