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KAP açıklaması geldi: Emlak Katılım Katılımevim İktisat Katılım ve Birevim'i satın aldı

12:53, 10/11/2026, SalıG: Güncelleme: 13:06, 10/11/2026, Salı
Yeni Şafak
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Emlak Katılım'ın Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası'nı satın alma süreci tamamlandı

Türkiye Emlak Katılım Bankası, Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım'ın pay devir işlemleri için Hazine ve Maliye Bakanlığı, Rekabet Kurumu, SPK ve BDDK nezdindeki izin ve onay süreçlerinin tamamlandığını duyurdu.

Türkiye Emlak Katılım Bankası, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş.'nin pay devir işlemlerine ilişkin gerekli izin ve onayların alındığını duyurdu.

Bankanın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladığı açıklamaya göre, pay devir işlemleri kapsamında T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) nezdinde yürütülen süreçler tamamlandı.

Açıklamada, ilgili mevzuat uyarınca pay devir işlemleri için gerekli izin ve onayların alındığı bildirildi.

Türkiye Emlak Katılım Bankası, konuya ilişkin daha önce 17, 25 ve 30 Eylül 2026 tarihlerinde de KAP üzerinden açıklamalarda bulunmuştu.

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Başlıklar :emlak katılımtürkiye emlak katılım bankasıkatılımevimbirevimi̇ktisat katılımpay devri
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KAP açıklaması geldi: Emlak Katılım Katılımevim İktisat Katılım ve Birevim'i satın aldı
Emlak Katılım'ın Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası'nı satın alma süreci tamamlandı
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