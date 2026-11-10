İsrail yine ateşkesi umursamadı: Masum sivilleri bombaladığı anlar kameraya yansıdı

İranlı Türk Tebriz'de içerik çeken Türk gence tepki gösterdi: 'Türkiye’den hiç hoşlanmıyorum'
İran’ın Tebriz kentinde kahvaltı yapan Türk içerik üreticisi Berkay Bilgiç, kendisine Türkiye’den olup olmadığını soran bir İran Türkünün tepkisiyle karşılaştı. Türkçe olarak, Türkiye’den hoşlanmadığını ve siyasetçilerin kendilerini arkadan bıçakladığını söyleyen adama Bilgiç, “Sen benim abimsin, kardeşimsin” diyerek tartışmayı yatıştırmaya çalıştı.
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