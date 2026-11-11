Mısır Kraliçesi Kleopatra’nın yıllardır saklanan gençlik sırrı ‘turşu’ çıktı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Hümeyra Yerlikaya Aydemir, tarih boyunca liderlerin ve medeniyetlerin gözdesi olan turşunun güzelliği ve ihtişamıyla bilinen Mısır Kraliçesi Kleopatra’nın da diyetinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirtti.





Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu (EMYO) tarafından düzenlenen "Gelenekten Bilime Turşu Kurma Atölyesi" programına katılan Prof. Dr. Fatma Hümeyra Aydemir, turşunun prebiyotik, probiyotik ve postbiyotik özellikleri bir arada barındıran sihirli bir üçlü olduğunu belirtti. Aydemir, "Bu üçlü kalkanla biz o besini tükettiğimizde harika bir bağışıklık güçlendirici, bağırsak onarıcı ve genel fonksiyonlarımızı düzenleyen adeta bir nevi kudret ilacı almış oluruz" dedi.