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İsrail'de İran saldırısı çatlağı: Genelkurmay Başkanı yine Netanyahu'ya karşı çıktı

00:00, 11/11/2026, Çarşamba
AA
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Netanyahu'nun İran planı, Genelkurmay Başkanı Zamir ile gerilime neden oldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir arasında İran'a yönelik olası askeri operasyon konusunda görüş ayrılığının sürdüğü öne sürüldü. Kanal 12'nin haberine göre Zamir, son toplantılarda da İran'a saldırı düzenlenmesine karşı çıkarak mevcut koşullarda böyle bir adımın tedbirsizlik olacağını savundu. Daha önce de Netanyahu'nun saldırı talimatına karşı çıktığı iddia edilen Zamir'in, olası bir hesap hatasından endişe duyduğu aktarıldı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İran'a yönelik planladığı askeri saldırılara son dönemde yapılan toplantılarda bir kez daha karşı çıktığı öne sürüldü.

"Mevcut koşullarda İran'a saldırı 'tedbirsizlik'"

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, Netanyahu ile Zamir arasında İran'a yönelik olası askeri adımlar konusunda görüş ayrılığı yaşandığı belirtildi.

Haberde, İsrail'deki siyasi belirsizliğe ve geçen hafta ABD'de yapılan ara seçimlerde seçmenlerin Başkan Donald Trump liderliğindeki Cumhuriyetçi Parti'ye gösterdiği tepkiye işaret edilerek, Zamir'in mevcut koşullarda İran'a saldırı düzenlenmesini "tedbirsizlik" olarak değerlendirdiği aktarıldı.

Netanyahu'nun seçim öncesi İran'a saldırı planı

İsrail basını, daha önce Netanyahu'nun 27 Ekim'deki genel seçimlerin hemen öncesinde orduya İran'a yönelik yeni bir saldırı düzenleme talimatı verdiğini öne sürmüştü.

Zamir'in ise söz konusu talimatın bir "hesap hatasına" yol açabileceği endişesiyle saldırıya karşı çıktığı ve emrin yazılı ve ıslak imzalı olarak verilmesini talep ettiği iddia edilmişti.

İsrail basını, Netanyahu ile Zamir arasında İran'a yönelik askeri planlar nedeniyle yaşandığı öne sürülen anlaşmazlığı "eşi benzeri görülmemiş bir kriz" olarak nitelendirmişti.

"Financial Times" gazetesi de Netanyahu'nun seçimler öncesinde İran'daki sivil altyapıyı hedef alan kapsamlı bir saldırı planı hazırladığını, ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın buna karşı çıktığını ileri sürmüştü.


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Başlıklar :İranisrailBinyamin NetanyahuEyal Zamir
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İsrail'de İran saldırısı çatlağı: Genelkurmay Başkanı yine Netanyahu'ya karşı çıktı
Netanyahu'nun İran planı, Genelkurmay Başkanı Zamir ile gerilime neden oldu.
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