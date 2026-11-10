Rusya Ukrayna ve ABD arasındaki üçlü müzakereler başladı: Abu Dabi'de kritik zirve

Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Başkanı Rüstem Umerov, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi yönündeki çalışmalar kapsamında Abu Dabi'deki Ukrayna konulu görüşmelerin başladığını belirtti.
Abu Dabi'de bugün ABD, Rusya ve Ukrayna'nın katılımıyla üçlü müzakerelerin yapılacağını anımsatan Umerov, şu ifadeleri kullandı:
Umerov görüşmelerde, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirilo Budanov, iktidardaki "Halkın Hizmetkarı" partisinin parlamento grubu lideri David Arakhamia, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yardımcısı Sergiy Kislitsya ile Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü (GUR) Başkanı Yardımcısı Vadim Skibitski'nin Ukrayna'yı temsil ettiğini bildirdi.
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