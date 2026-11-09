Gazze'de yağış sonrası meydana gelen göçükte 3'ü çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetti

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Bölgedeki çadırlarda yaşayan Filistinlilerden Muhammed es-Sahhar, gece uyudukları sırada büyük bir kum kütlesinin çadırlarının üzerine çöktüğünü belirterek, annesi, kardeşleri ve çocukların kum altında kaldığını söyledi.

Yakınlarıyla birlikte kum altında kalan kişileri çıkarmak için çalıştıklarını anlatan es-Sahhar, “Annem kumun altında kaldı. Çocuklar da kum altında kaldı. Oğlum da kumun yarısına kadar altında kalmıştı, onu çekip çıkardım.” dedi.

Yağış nedeniyle çadırlarının su altında kaldığını, eşyalarının ve çocuklarının kıyafetlerinin kullanılamaz hale geldiğini belirten es-Sahhar, çadırlarının da yırtılıp çöktüğünü ifade etti.

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“Gazze'de güvenli bölge yok”

Göçükten kurtulan Filistinli kadın Ümmü'l-Abd es-Sahhar da ailesiyle çadırın içinde oturdukları sırada büyük bir gürültü duyduklarını ve kum kütlesinin üzerlerine çöktüğünü söyledi.

Kendisiyle birlikte 26 yaşındaki bir kadının da kum altında kaldığını anlatan Ümmü'l-Abd es-Sahhar, çocuklarının yardıma koşarak kendisini kumların altından çıkardığını belirtti.

Göçükte yakınlarını ve komşularını kaybettiğini dile getiren Ümmü'l-Abd es-Sahhar, “İlk yağmurda, daha beş dakika bile geçmeden bu kum kütlesi üzerimize çöktü. Üç yıldır yaşadığımız savaş boyunca gördüklerimize bir de bu eklendi.” ifadelerini kullandı.

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Gazze'de güvenli bir yer bulunmadığını vurgulayan Ümmü'l-Abd es-Sahhar, kendileri ve çocuklarının güven içinde uyuyabilecekleri bir barınma alanı istediklerini belirterek, “Biz de insanız. Diğer insanlar gibi onurlu bir yaşam sürmek istiyoruz. Güvenli bir yerde kalmak, gece huzurla uyuyup sabah güven içinde uyanmak istiyoruz.” dedi.

Yaşadıkları korkunun tarif edilemeyecek kadar ağır olduğunu söyleyen Ümmü'l-Abd es-Sahhar, olayın ardından çocukların büyük korku ve şaşkınlık yaşadığını, birbirlerini ve komşularının çocuklarını aradıklarını aktardı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünün açıklamasına göre, Deyr el-Belah'ın güneyindeki bölgede yerinden edilmiş ailelerin kaldığı çadırların üzerine kum ve kaya kütlesi çökmesi sonucu 3'ü çocuk, biri kadın 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Kurtarma çalışmalarının ardından 5 kişinin cenazesi enkazdan çıkarıldı.

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Gazze'de 70 bin çadır sular altında kaldı: BM'den 'Zamanımızın utancı' çıkışı