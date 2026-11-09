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ABD-İran müzakerelerinde yeni perde: Trump ve Katar Başbakanı görüşecek

09:26, 09/11/2026, Pazartesi
AA
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İran geriliminde kritik temas

ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İran arasındaki gerilimi sona erdirmeye yönelik diplomatik temaslar kapsamında Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Beyaz Saray’da bir araya gelecek. Basına kapalı yapılması planlanan görüşmede müzakerelerin ve bölgedeki gelişmelerin ele alınması beklenirken, Başkan Yardımcısı JD Vance’in de Katarlı yetkiliyle görüşeceği bildirildi.

Beyaz Saray tarafından yayımlanan günlük programa göre, ABD Başkanı Donald Trump ile Al Sani arasındaki görüşme Oval Ofis'te basına kapalı gerçekleştirilecek.

Görüşmede, ABD ile İran arasındaki gerilimin sona erdirilmesine yönelik yürütülen müzakerelerin ele alınması bekleniyor.

Yerel kaynaklara göre, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in de Al Sani ile ayrı bir görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.

Katar, ABD ile İran arasındaki görüş ayrılıklarının giderilmesi ve bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla yürütülen diplomatik girişimlerde arabulucu rolü üstleniyor.


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Başlıklar :ABDKatarTrump
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ABD-İran müzakerelerinde yeni perde: Trump ve Katar Başbakanı görüşecek
İran geriliminde kritik temas
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