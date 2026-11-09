Türk vatandaşı tıp öğrencisi Kerim Gazze’den tahliye edilmeyi bekliyor: "Ölümle yaşam arasında sıkışıp kaldık"

09/11/2026, Pazartesi11:32
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
33

Bildirimler

Melek Subaşı'nın evliliği 17 yıl sonra yeniden gündemde09 Kasım 2026 11:25 PazartesiSON DAKİKA
Bakan Gürlek verileri paylaştı: 73 dosyada 80 faili meçhul cinayet aydınlatıldı09 Kasım 2026 11:11 PazartesiSON DAKİKA
Bakanlıktan bir okul forması için yasak ve toplatma kararı09 Kasım 2026 10:45 PazartesiSON DAKİKA
Yaprağından posasına dev ekonomiye dönüştü09 Kasım 2026 10:30 PazartesiSON DAKİKA
Altın piyasasında ibre yukarı döndü: İşte fiyatlarda son durum09 Kasım 2026 10:15 PazartesiSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Bakan Gürlek verileri paylaştı: 73 dosyada 80 faili meçhul cinayet aydınlatıldıBakanlıktan bir okul forması için yasak ve toplatma kararıKritik Kabine toplanıyor: Milyonların gözü Beştepe’de 📌İşte gündemdeki diğer başlıklarEisenkot, bir araya geldiği Herzog'dan yetkiyi resmen aldıTürkiye ve Irak'tan Sincar ve Başika-Zilikan için kritik mutabakat: Yeni adımlar atma kararı alındı

Türk vatandaşı tıp öğrencisi Kerim Gazze’den tahliye edilmeyi bekliyor: "Ölümle yaşam arasında sıkışıp kaldık"

Nisa Nur Çavuşoğlu11:13, 09/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 11:19, 09/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Gazze'de yaşayan Türk vatandaşı ve tıp öğrencisi Kareem Abu Kwaik tedavi olmak için sınırı geçmek istiyor.

İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü ve 75 binden fazla insanı hayattan koparan soykırımı, bölgedeki sağlık altyapısını ve masum sivillerin yaşam mücadelesini hedef almaya devam ediyor. Hastanelerin ve temel altyapının kullanılamaz hale geldiği Gazze’de mahsur kalanlardan biri de Türk vatandaşı tıp öğrencisi Kareem Abu Kuveyk. Ankara Üniversitesi’nde tıp eğitimi alma hakkı kazanan ancak iki yıldır bombaların altından çıkamayan genç aday, geçirdiği patlama sonrası gelişen kalp ritim bozukluğu nedeniyle acil tıbbi tahliye bekliyor.

Gazze'deki insani krizin ve imkansızlıkların ortasında hayatta kalmaya çalışan Kerim Ebu Kuveyk, Türkiye'ye gelebilmesi için aslında üç önemli gerekçesi ve hakkı bulunduğunu ifade ediyor. İki yıl önce Ankara Üniversitesi’nden tam burs kazandığını belirten Ebu Kuveyk, "Tıp eğitimime devam etmek, bir gün başarılı bir kalp cerrahı olmak ve insan hayatlarını kurtarmak istiyordum. Ancak savaş üniversitemi, eğitimimi ve geleceğime dair tüm planlarımı altüst etti. Eğitim fırsatıma rağmen hâlâ Gazze’de mahsur durumdayım" dedi.

"Tarifsiz çaresizlik"

Ailesiyle birlikte Kıbrıs doğum belgelerine ve Türk vatandaşlığına sahip olduğunu vurgulayan Ebu Kuveyk, yaşadıkları çaresizliği şu sözlerle dile getirdi:

"Vatandaşı olduğumuz ülkenin bağına ve kimliğine sahip olmamıza rağmen bombaların altında; yiyeceğe, temiz suya ve temel yaşam ihtiyaçlarına ulaşmakta büyük zorluklar çekiyoruz. Bir insanın kendi ülkesi olarak gördüğü yere ulaşamaması ve ailesini güvenli bir alana götürememesi tarifsiz bir çaresizlik."

Nöbet dönüşü patlamada yaralandı: Acil müdahale gerekiyor

Ebu Kuveyk’in Türkiye’ye ulaşması için en kritik ve acil sebep ise hayati risk taşıyan sağlık durumu. Yaklaşık iki ay önce Gazze’de hastanedeki klinik nöbetinden dönerken meydana gelen bir patlamada yaralandığını aktaran genç tıp öğrencisi, patlama sonrası ciddi kalp ritim bozukluğu atakları yaşamaya başladığını belirtti.

Gazze’de gerekli tıbbi altyapının bulunmaması nedeniyle kalbi için ileri tetkik ve ablasyon işlemine ihtiyaç duyan Ebu Kuveyk’in tıbbi tahliye süreci için Sağlık Bakanlığı tarafından işlemler başlatıldı. Dosyasının birinci kategori kapsamında değerlendirildiği ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından da kabul edildiği bildirildi.

"Beni kabul edecek ev sahibi ülkeyi bekliyorum"

Tıbbi süreçlerinin onaylanmasına rağmen bürokratik ve lojistik engeller nedeniyle Gazze'den çıkış yapamayan Kerim Ebu Kuveyk, son durumunu şu sözlerle özetledi:

"Hâlâ beni kabul edecek bir ev sahibi ülkenin belirlenmesini bekliyorum. Kalbimle ilgili ciddi riskler taşırken geçen her gün benim için büyük bir endişe kaynağına dönüşüyor."


Dünya
Gazze'de çadırların üzerine kum yığını çöktü: 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
Dünya
Gazzeli adamın yardım feryadı: İki milyarlık ümmet nerede? Katliamı durduramadınız bari çadır gönderin

Başlıklar :GazzeFilistinTıpKerim Abdülbasit Ebu KuveykKareem Abu Kuveyk.
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Türk vatandaşı tıp öğrencisi Kerim Gazze’den tahliye edilmeyi bekliyor: "Ölümle yaşam arasında sıkışıp kaldık"
Gazze'de yaşayan Türk vatandaşı ve tıp öğrencisi Kareem Abu Kwaik tedavi olmak için sınırı geçmek istiyor.
1/2
Gizliliğe Genel Bakış

Bu web sitesi, sitede gezinirken deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanır. Bu çerezler, web sitesinin temel işlevleri için gerekli olduklarından tarayıcınızda depolanan gerekli olanları içerir. Analiz etmemize yardımcı olması için üçüncü taraf çerezleri de kullanırız. ve bu web sitesini nasıl kullandığınızı anlayın. Bu çerezler tarayıcınızda yalnızca sizin izninizle saklanacaktır. Ayrıca bu çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz de vardır. Ancak, bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak tarama deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.

Gerekli (Her Zaman Etkin)
Çerezin AdıÇerez TürüÇerez Saklama Süresi
_ga (tvnet.com.tr)

Zorunlu Çerez

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün
_gid (tvnet.com.tr)

İşlevsel ve Analitik Çerez

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün
ARRAffinity (tvnet.com.tr)

Oturum (Session) Çerezi

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca
__gads

Takip Çerezi

Reklam gösterimi ve yeniden pazarlama çalışmaları için kullanılır.

730 Gün
IDE (.doubleclick.net)

Takip Çerezi

Reklam amaçlı kullanıcı davranışlarını takip eder.

390 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet