Türk vatandaşı tıp öğrencisi Kerim Gazze’den tahliye edilmeyi bekliyor: "Ölümle yaşam arasında sıkışıp kaldık"

Gazze'de yaşayan Türk vatandaşı ve tıp öğrencisi Kareem Abu Kwaik tedavi olmak için sınırı geçmek istiyor.

Gazze'deki insani krizin ve imkansızlıkların ortasında hayatta kalmaya çalışan Kerim Ebu Kuveyk, Türkiye'ye gelebilmesi için aslında üç önemli gerekçesi ve hakkı bulunduğunu ifade ediyor. İki yıl önce Ankara Üniversitesi’nden tam burs kazandığını belirten Ebu Kuveyk, "Tıp eğitimime devam etmek, bir gün başarılı bir kalp cerrahı olmak ve insan hayatlarını kurtarmak istiyordum. Ancak savaş üniversitemi, eğitimimi ve geleceğime dair tüm planlarımı altüst etti. Eğitim fırsatıma rağmen hâlâ Gazze’de mahsur durumdayım" dedi.

"Tarifsiz çaresizlik"

Ailesiyle birlikte Kıbrıs doğum belgelerine ve Türk vatandaşlığına sahip olduğunu vurgulayan Ebu Kuveyk, yaşadıkları çaresizliği şu sözlerle dile getirdi:

"Vatandaşı olduğumuz ülkenin bağına ve kimliğine sahip olmamıza rağmen bombaların altında; yiyeceğe, temiz suya ve temel yaşam ihtiyaçlarına ulaşmakta büyük zorluklar çekiyoruz. Bir insanın kendi ülkesi olarak gördüğü yere ulaşamaması ve ailesini güvenli bir alana götürememesi tarifsiz bir çaresizlik."

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Nöbet dönüşü patlamada yaralandı: Acil müdahale gerekiyor

Ebu Kuveyk’in Türkiye’ye ulaşması için en kritik ve acil sebep ise hayati risk taşıyan sağlık durumu. Yaklaşık iki ay önce Gazze’de hastanedeki klinik nöbetinden dönerken meydana gelen bir patlamada yaralandığını aktaran genç tıp öğrencisi, patlama sonrası ciddi kalp ritim bozukluğu atakları yaşamaya başladığını belirtti.

Gazze’de gerekli tıbbi altyapının bulunmaması nedeniyle kalbi için ileri tetkik ve ablasyon işlemine ihtiyaç duyan Ebu Kuveyk’in tıbbi tahliye süreci için Sağlık Bakanlığı tarafından işlemler başlatıldı. Dosyasının birinci kategori kapsamında değerlendirildiği ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından da kabul edildiği bildirildi.

"Beni kabul edecek ev sahibi ülkeyi bekliyorum"

Tıbbi süreçlerinin onaylanmasına rağmen bürokratik ve lojistik engeller nedeniyle Gazze'den çıkış yapamayan Kerim Ebu Kuveyk, son durumunu şu sözlerle özetledi:

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"Hâlâ beni kabul edecek bir ev sahibi ülkenin belirlenmesini bekliyorum. Kalbimle ilgili ciddi riskler taşırken geçen her gün benim için büyük bir endişe kaynağına dönüşüyor."

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