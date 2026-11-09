Tebriz’de Türk içerik üreticisine tepki: “Türkiye’den hiç hoşlanmıyorum”
İran’ın Türk nüfusunun yoğun olduğu Tebriz kentinde kahvaltı yapan içerik üreticisi Berkay Bilgiç, bir kişinin kendisine yönelik tepkisiyle karşılaştı. Türkiye’den olup olmadığını soran kişi, Türkiye’den hoşlanmadığını belirterek siyasi gelişmeler nedeniyle tepki gösterdi.
“Siyasetçileriniz bizi arkadan bıçakladı”
Kırık Türkçeyle konuşan kişi, “Türkiye’den hiç hoşlanmıyorum. Siyasetçileriniz bizi arkadan bıçakladı” ifadelerini kullandı. Bilgiç ise siyasilerden kendisinin sorumlu olmadığını belirterek, “Sen benim abimsin, kardeşimsin. Tebriz benim kardeşimdir, canımdır” yanıtını verdi.
“Kardeşliğimizi kimse bozamaz”
Bilgiç, şehirde milyonlarca Türk’ün yaşadığını hatırlatarak birkaç kişinin sözleri üzerinden toplumlar arasında ayrım yapılmaması gerektiğini dile getirdi. Kahvaltı sırasında yaşanan gerginlik, tarafların kardeşlik ve dostluk mesajlarıyla sona erdi.
Bilgiç, “Bizim kardeşliğimizi kimse bozamaz abi” sözleriyle konuşmasını tamamladı. O anlar içerik üreticisinin kamerasına yansıdı.
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