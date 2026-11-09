İran devlet televizyonundan kritik duyuru: Son 10 günde 11 tanesi hedef alındı

Küresel enerji ticaretinin kalbi olan Hürmüz Boğazı'nda askeri hareketlilik tırmanıyor. İran Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki denetimlerini artırdığı ve onaylanmayan rotaları kullanan deniz araçlarına karşı operasyonlar gerçekleştirdiği açıklandı.

ALTERNATİF ROTA VE KAPALI TAKİP SİSTEMLERİNE OPERASYON

İran devlet televizyonunda yer alan bilgilere göre, son 10 günlük süre zarfında Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaparken takip sistemlerini kapatan ve Tahran yönetimi tarafından onaylanmayan alternatif rotaları tercih eden gemiler takibe alındı. Bu kapsamda bölgede en az 11 tankerin hedef alındığı, ancak söz konusu tankerlerin mayına çarpıp çarpmadığına dair resmi bir detay paylaşılmadı.

SON 24 SAATTE 4 TANKER GEÇİŞİNİ TAMAMLAYAMADI

Bölgedeki gerilimin saha yansımaları hız kesmezken, son 24 saat içerisinde 4 tankerin daha Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerini tamamlayamadığı kaydedildi. Artan denetimler ve güvenlik önlemleri nedeniyle stratejik su yolundaki ticari gemi trafiği ciddi şekilde aksama riskiyle karşı karşıya kaldı.

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DEVRİM MUHAFIZLARI'NDan SEYİR SİSTEMLERİNE DIŞ MÜDAHALE

Haberde ayrıca İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun stratejik hamlelerine dikkat çekildi. Buna göre, İran kara sularında bulunan ve "düşman" olarak nitelendirilen gemilerin seyir sistemlerine dışarıdan müdahale edilerek devre dışı bırakıldığı ve bu sayede söz konusu gemilerin hareket kabiliyetinin engellendiği ifade edildi.

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