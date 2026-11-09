COP31'de İran Pavilyonu'nda Minab'da hayatını kaybeden çocuklar anıldı

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COP31 İran Pavilyonu'nda hayatını kaybeden çocuklar anıldı

Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında İran Pavilyonu'nda, Minab'daki okul saldırısında hayatını kaybeden çocuklar için anma köşesi hazırlandı. Anma alanında saldırıda yaşamını yitiren çocukların fotoğraflarına yer verildi. Fotoğrafların arasında “İsrail ve ABD tarafından öldürüldüler” yazısının bulunduğu bir çerçeve de sergilendi.

Minab'daki okul saldırısında 168 çocuk hayatını kaybetmişti

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın ilk saatlerinde, Hürmüzgan eyaletinin Minab kentindeki bir kız ilkokulu vurulmuştu. Saldırıda 168'i çocuk olmak üzere 180'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Saldırının ABD tarafından gerçekleştirildiği ve okulun 40 dakika arayla iki kez vurulduğunun ortaya çıktığı aktarılmıştı.