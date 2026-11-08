Ardahan'da kar esareti: İki kara yolunda ulaşım kısıtlaması

İçişleri Bakanı Çiftçi Çorum Belediye Başkanı Aşgın'ın oğlunun nikah şahidi oldu
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın oğlu Muhammed Emin ile Rümeysa Kocur'un nikah törenine katılarak çiftin nikah şahidi oldu. Çorum Altınkaya Arena'da düzenlenen törende çiftin nikahını baba Halil İbrahim Aşgın kıydı. Bakan Çiftçi'nin yanı sıra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu ve milletvekilleri de nikah şahitliği yaptı. Genç çifte mutluluklar dileyen Bakan Çiftçi, evlilik hayatına ilişkin tavsiyelerde bulundu. Çiftin evlilik cüzdanını gelin ve damada aynı anda teslim etti.
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