Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümünde Erdoğan ve Aliyev'den Şuşa'da sıcak görüntüler

Şuşa'daki resmi törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'den samimi görüntüler
Azerbaycan'da Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Şuşa'da resmi karşılama töreni gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in törende bir araya geldiği anlarda iki liderin samimi tavırları dikkat çekti.
İki liderin yüzleri güldü
Resmi tören sırasında Erdoğan ve Aliyev'in gülümseyerek sohbet ettiği anlar görüntülere yansıdı. İki liderin karşılıklı tebessümleri ve sıcak diyalogları, Şuşa'daki törenden dikkat çeken kareler arasında yer aldı.
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