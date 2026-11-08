Yalova'da yaban domuzu ağıla girerek koyunları ürküttü

Başkentte gece saatlerinde kar sürprizi
Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin bazı noktalarında etkili oldu. Yağış nedeniyle park halindeki araçların üzeri karla kaplanırken, sürücüler ıslak yollarda ilerledi. Kar yağışı, Atakule çevresi ve Botanik Park'ta görüntülendi. Başkent Ankara'da gece saatlerinde kar yağışı başladı. Kentin bazı noktalarında etkili olan yağışla birlikte park halindeki otomobillerin üzeri karla kaplandı. Kar yağışı nedeniyle sürücüler ıslak yollarda ilerlerken, otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlar da görüntülendi. Yağış, Ankara'nın simge yapılarından Atakule çevresi ile Botanik Park'ta kameralara yansıdı.
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