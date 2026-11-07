Trafikte tartıştığı sürücünün camını yumruklayıp 'Devletten büyük mafya yok' diye bağırdı

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesi Maltepe Mahallesi Litros Yolu Sokak’ta dün öğle saatlerinde akan trafikte akılalmaz bir yol verme tartışması yaşandı. Seyir halindeki iki otomobilin sürücüsü arasında başlayan gerginlik, sürücülerden birinin aracından inmesiyle tehlikeli boyutlara ulaştı.

İddiaya göre, kendisine küfredildiğini ileri süren 39 yaşındaki kadın sürücü E. M., otomobilinden inerek tartıştığı diğer sürücünün yanına gitti. Tehditkar bir tavırla kapıya yönelen ve aracından inmeyen sürücüye bağırarak "Devletten büyük mafya yok" diyen kadın, diğer aracın sürücü camına şiddetle yumruk attı. Çevredeki vatandaşların araya girip uyarması üzerine araçtaki sürücü aşağı inmezken, öfkeli kadın bir süre daha tepkisini sürdürdükten sonra otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı.

180 BİN TL CEZA 60 GÜN TRAFİKTEN MEN

Yaşanan o anların çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedilip paylaşıması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Görüntüler üzerinden yapılan incelemelerde kimliği kısa sürede tespit edilen E. M. (39) hakkında yasal işlem başlatıldı. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve saldırgan tavırlar sergileyen E. M.'ye 180 bin lira idari para cezası uygulanırken, olaya karışan aracı ise 60 gün süreyle trafikten menedildi.