, CumaG: Güncelleme: 19:13, 23/10/2026, Cuma18:50, 23/10/2026
Bakan Kurum'dan COP31 paylaşımı: Zirveye özel hazırlanan 'Let's COP' şarkısı yayımlandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) için hazırlanan "Let's COP" adlı özel şarkıyı ve tanıtım klibini sosyal medya hesabından paylaştı. Kurum paylaşımında, "Tek dünya, tek çağrı, Let's COP" mesajına yer verdi.
Tanıtım klibinde Türkiye'nin doğal zenginlikleri öne çıkarıldı
Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek iklim zirvesi öncesinde hazırlanan İngilizce şarkıda küresel iklim krizine karşı ortak mücadele, doğanın korunması ve emisyon azaltımı temaları işlendi. Türkiye'nin farklı bölgelerindeki kültürel ve doğal miras alanlarından görüntülere yer verilen klipte, Antalya'nın ev sahipliğine vurgu yapılarak uluslararası topluma somut adımlar atma çağrısında bulunuldu.