Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte soba, kombi ve şofben kullanımının artması, her yıl can kayıplarına yol açan karbonmonoksit zehirlenmesi riskini yeniden gündeme taşıdı. Renksiz, kokusuz ve tatsız olması nedeniyle fark edilmesi imkansız olan bu "sessiz tehlikeye" karşı AFAD Konya İl Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birim Müdürü Hakan Deligöz’den hayati uyarılar geldi.
KANDAKİ OKSİJEN AKIŞINI KESİYOR
Dumanla birlikte ortama yayılmasına rağmen gözle görülemeyen karbonmonoksit gazı, solunduğu anda doğrudan kana karışıyor. Alyuvarlara tutunarak hemoglobinin beyne ve kalbe oksijen taşımasını engelleyen bu gaz, hayati organların oksijensiz kalarak zehirlenmesine yol açıyor.
GRİPLE KARIŞTIRILIYOR: BELİRTİLER NELER?
Durumun en tehlikeli yanı ise şikayetlerin mevsimsel hastalıklarla karıştırılması. Sıradan bir yorgunluk veya grip sanılarak geçiştirilen belirtiler, özellikle gece uykusunda yakalandığında kişinin uyanmasını engelleyerek geri dönüşü olmayan tablolara neden oluyor.
AYNI EVDE BİRDEN FAZLA KİŞİDE BELİRTİLER VARSA DURUM CİDDİ OLABİLİR
Uzmanlara göre karbonmonoksit zehirlenmesini basit bir üşütmeden ayıran en kritik ipucu, evdeki diğer bireylerin durumu. Eğer aynı ortamı paylaşan birden fazla kişide eş zamanlı olarak şu şikayetler baş gösteriyorsa durum son derece ciddidir:
HAYAT KURTARAN İLK MÜDAHALE
Ortamdaki gazın yoğunluğunu veya vücudun bu gaza ne kadar süre maruz kaldığını dışarıdan anlamak imkansızdır. Bu nedenle en hafif belirtide dahi zamanla yarışmak gerekir:
VATANDAŞLARIN YAPTIĞI 3 İHMAL CAN YAKIYOR
Kış sezonu başlamadan baca temizliği ile kombi ve şofben bakımlarının yetkili servislerce yapılmasının şart olduğunu vurgulayan AFAD yetkilisi Deligöz, farkında olmadan yapılan şu üç büyük hataya dikkat çekti:
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