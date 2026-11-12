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15:17, 12/11/2026, Perşembe

Uzman isim kış mevsimi yaklaşırken uyardı: Griple karıştırılan sessiz tehlikeye dikkat

Kış aylarının sert yüzünü göstermesiyle birlikte evlerde soba, kombi ve şofben kullanımı zirveye ulaştı. Ancak ısınma ihtiyacını karşılayan bu cihazlar, ihmal edildiğinde ölümcül sonuçlar doğuran karbonmonoksit riskini de beraberinde getiriyor. Rengi, kokusu ve tadı olmadığı için insan duyularıyla algılanamayan bu görünmez tehlikeye karşı AFAD Konya İl Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birim Müdürü Hakan Deligöz, vatandaşları hayati detaylar konusunda uyardı.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte soba, kombi ve şofben kullanımının artması, her yıl can kayıplarına yol açan karbonmonoksit zehirlenmesi riskini yeniden gündeme taşıdı. Renksiz, kokusuz ve tatsız olması nedeniyle fark edilmesi imkansız olan bu "sessiz tehlikeye" karşı AFAD Konya İl Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birim Müdürü Hakan Deligöz’den hayati uyarılar geldi.

KANDAKİ OKSİJEN AKIŞINI KESİYOR

Dumanla birlikte ortama yayılmasına rağmen gözle görülemeyen karbonmonoksit gazı, solunduğu anda doğrudan kana karışıyor. Alyuvarlara tutunarak hemoglobinin beyne ve kalbe oksijen taşımasını engelleyen bu gaz, hayati organların oksijensiz kalarak zehirlenmesine yol açıyor.

GRİPLE KARIŞTIRILIYOR: BELİRTİLER NELER?

Durumun en tehlikeli yanı ise şikayetlerin mevsimsel hastalıklarla karıştırılması. Sıradan bir yorgunluk veya grip sanılarak geçiştirilen belirtiler, özellikle gece uykusunda yakalandığında kişinin uyanmasını engelleyerek geri dönüşü olmayan tablolara neden oluyor.

AYNI EVDE BİRDEN FAZLA KİŞİDE BELİRTİLER VARSA DURUM CİDDİ OLABİLİR

Uzmanlara göre karbonmonoksit zehirlenmesini basit bir üşütmeden ayıran en kritik ipucu, evdeki diğer bireylerin durumu. Eğer aynı ortamı paylaşan birden fazla kişide eş zamanlı olarak şu şikayetler baş gösteriyorsa durum son derece ciddidir:

Başlangıç Seviyesi İşaretleri:
Şiddetli baş ağrısı, ani baş dönmesi, mide bulantısı, açıklanamayan halsizlik, bastıran uyku hali ve algıda zayıflama.
İleri Seviye Tehlike Sinyalleri:
Kusma, göğüs kafesinde sıkışma hissi ve bilinç kaybı (baygınlık).

HAYAT KURTARAN İLK MÜDAHALE

Ortamdaki gazın yoğunluğunu veya vücudun bu gaza ne kadar süre maruz kaldığını dışarıdan anlamak imkansızdır. Bu nedenle en hafif belirtide dahi zamanla yarışmak gerekir:

Panik Yapmadan Çıkın: Bulunduğunuz kapalı alanı derhal terk ederek açık ve temiz havaya çıkın.
Ortamı Havalandırın: Dışarı çıkarken imkanınız varsa kapı ve pencereleri sonuna kadar açarak hava akışı sağlayın.
112'yi Arayın: Belirtiler hafiflese bile vücuttaki gaz oranının tıbbi olarak ölçülmesi için mutlaka 112 Acil Çağrı Merkezi'nden profesyonel destek isteyin.

VATANDAŞLARIN YAPTIĞI 3 İHMAL CAN YAKIYOR

Kış sezonu başlamadan baca temizliği ile kombi ve şofben bakımlarının yetkili servislerce yapılmasının şart olduğunu vurgulayan AFAD yetkilisi Deligöz, farkında olmadan yapılan şu üç büyük hataya dikkat çekti:

Sobayı Çöp Kutusuna Çevirmeyin: Odun ve kömür haricinde yakılan plastik, poşet ve ambalaj atıkları baca içlerinde yoğun kurum birikmesine yol açar. Tıkanan bacalar zehirli gazı dışarı atamaz ve halk arasında "baca tepmesi" olarak bilinen ölümcül geri tepme yaşanır.
Menfezlerin Önünü Kapatmayın: İçeriye soğuk hava sızdığı gerekçesiyle havalandırma menfezlerini bantlamak veya önlerine buzdolabı, dolap gibi büyük eşyalar yerleştirmek, zehirli gazların tahliye yolunu tamamen tıkar.
Doğal Gaz Kokusunda Kıvılcımdan Kaçının: Özel olarak kokulandırılan doğal gazın sızıntısını fark ettiğiniz an; elektrik düğmelerine basmayın, lamba açmayın, çakmak veya telefon ışığı dahi kullanmayın. Hiçbir elektrikli cihaza dokunmadan evi tahliye edip 187 Doğal Gaz Acil Hattı'nı arayın.
Başlıklar :karbonmonoksit zehirlenmesiAFADkarbonmonoksit gazıSobaDoğal gaz
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Uzman isim kış mevsimi yaklaşırken uyardı: Griple karıştırılan sessiz tehlikeye dikkat
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