Denizi olmayan kentten dünyaya 200 milyon dolarlık balık ihracatı: AB’ye alabalık, Rusya, Japonya ve ABD’ye somon

"Porsiyonluk balıklar AB’ye, Türk somonu uzak pazarlara ihraç ediliyor"





Üretilen balıkların boyutlarına ve türlerine göre farklı dış pazarlara gönderildiğini belirten Elgin, "Elazığ ilimiz, iç sularda alabalık ve Türk somonu yetiştiriciliğinde Türkiye’de birinci sıradadır. 40 bin tonun üzerinde üretimle yaklaşık yıllık 200 milyon dolar ekonomik değere sahip ürün üretmekteyiz. Elazığ, 200’ün üzerinde işletmeye ve 2 bine yakın istihdama sahiptir. Mevcutta 3 tane işleme ve değerlendirme tesisi faaliyette olup, 2 tanesinin de birkaç ay içinde faaliyete girmesi söz konusudur. Yetiştirdiğimiz ürünlerden 'porsiyonluk' diye tabir ettiklerimiz genellikle Avrupa Birliği ülkelerine, 'Türk somonu' diye ifade ettiklerimiz ise başta Rusya, Japonya, Amerika ve Kanada olmak üzere diğer dünya ülkelerine ihraç edilmektedir" dedi.



