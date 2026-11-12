Denizi olmayan kentten dünyaya 200 milyon dolarlık balık ihracatı: AB’ye alabalık, Rusya, Japonya ve ABD’ye somon

Yeni asgari ücret için en güçlü senaryo ortaya çıktı: İşte Merkez Bankası verisi sonrası beklenen 2027 zammı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5 seviyesine yükseltmesi, milyonlarca çalışanın gözünü doğrudan 2027 Ocak ayında yapılacak maaş zamlarına çevirdi. Yılın sonuna yaklaşılırken Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında yapacağı kritik toplantılar öncesinde, Merkez Bankası'nın güncellediği bu yeni beklenti masadaki en önemli referans verilerinden biri haline geldi. Yeni yıl öncesi ortaya çıkan bu güncel enflasyon projeksiyonu, asgari ücretli çalışanların yeni maaş tablosunun ilk hatlarını da belirlemiş oldu.
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