Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle hareketli bir dönem geçiren altın piyasasında düşüş eğilimi dikkat çekiyor. Özellikle gram ve çeyrek altındaki son fiyatlar, birikimini altın üzerinden değerlendirenlerin gündeminde yer alıyor.
GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?
12 Kasım Perşembe günü gram altın 6 bin 429 TL seviyelerinde işlem görüyor.
Alış: 6.428,76 TL
Satış: 6.429,60 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?
Düğün ve özel günlerde en çok tercih edilen yatırım araçlarından çeyrek altın da düşüşten etkilendi.
Alış: 10.425,68 TL
Satış: 10.664,12 TL
YARIM ALTIN KAÇ TL?
Altın piyasasındaki gerilemeyle birlikte yarım altının fiyatı da yatırımcıların takip ettiği kalemler arasında bulunuyor.
Alış: 20.906,46 TL
Satış: 21.451,53 TL
TAM ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI
Büyük ölçekli altın yatırımı yapanların tercih ettiği tam altın ve Cumhuriyet altınında da güncel rakamlar belli oldu.
Alış: 41.702,73 TL
Satış: 42.526,04 TL
Alış: 43.317,00 TL
Satış: 43.976,00 TL
12 KASIM 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
12 Kasım Perşembe günü itibarıyla altın piyasasında öne çıkan alış ve satış fiyatları bu şekilde sıralanıyor. Altındaki düşüşün devam edip etmeyeceği ise önümüzdeki günlerde küresel piyasalardaki gelişmeler ve ons altının hareketine bağlı olacak.
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