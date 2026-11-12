BDDK Başkanı Kavcıoğlu görevi bıraktı

Fon krizi sonrasında ekonomi bürokrasisindeki ayrılık ve istifa haberlerine bir yenisi daha eklendi. BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu görevinden ayrıldığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Kavcıoğlu şu paylaşımı yaptı: "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve şahsımla ilgili son günlerdeki iddialar üzerine, kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan affımı istedim. Şimdiye kadar bizlere bu görevleri tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız'a en derin şükranlarımı arz ediyorum."

Fon krizi sürecinde SPK, Borsa İstanbul ve Takasbank yönetimlerinde değişiklikler yaşanmıştı.

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Ekonomi

BDDK Başkanı Kavcıoğlu görevinden ayrıldı