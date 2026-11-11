Dışişleri Bakanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrail'e tepki: Gerçekleri gizleme çabası

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanlığının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İsrail tarafının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerinin gerçekleri gizlemeye yönelik çabaların yeni bir örneği olduğu belirtildi.
"Alçak ve hadsiz iftiralar"
"İsrail Dışişleri Bakanlığının Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik alçakça ve hadsiz iftiraları, İsrailli yöneticilerin gerçekleri gizlemeye dönük nafile çabalarının yeni bir örneğini teşkil etmiştir."
Erdoğan'ın COP31 konuşmasına vurgu yapıldı
Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 Kasım'da COP31 Liderler Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmaya da değinildi.
Erdoğan'ın konuşmasında İsrail'in uyguladığı sistematik zulüm politikalarını bir kez daha dünya gündemine taşıdığı belirtilen açıklamada, Cumhurbaşkanı'nın insanlığın ortak vicdanında karşılık bulan duygu ve düşünceleri ifade ettiği kaydedildi.
"Mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz"
"Türkiye olarak, Filistinliler başta olmak üzere, İsrail’in saldırgan politikalarının hedefi olan tüm mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz."
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