11/11/2026, Çarşamba16:59
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
44

Bildirimler

Araç sahipleri dikkat: e-Devlet'ten hemen kontrol edin11 Kasım 2026 16:45 ÇarşambaSON DAKİKA
Bir kentimiz ASELSAN’ın Ankara’dan sonraki ikinci en büyük üretim üssü olmaya hazırlanıyor11 Kasım 2026 16:11 ÇarşambaSON DAKİKA
Refüjü 'Bizim' diyerek traktörle sürdü, kavşağa konteyner koydu11 Kasım 2026 15:50 ÇarşambaSON DAKİKA
Kış lastiği zorunluluğu başlıyor 11 Kasım 2026 15:35 ÇarşambaSON DAKİKA
2'si büyükşehir 5 belediye başkanı daha AK Parti'ye mi geçiyor?11 Kasım 2026 15:20 ÇarşambaSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Araç sahipleri dikkat: e-Devlet'ten hemen kontrol edinBir kentimiz ASELSAN’ın Ankara’dan sonraki ikinci en büyük üretim üssü olmaya hazırlanıyorTrafikte ceza yememek için hemen bagajınızı kontrol edinA Milli Takım'da sakatlık: Yıldız isim kadrodan çıkarıldıCumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de tecrit son bulmalı, gelin güçlü bir irade sergileyelim

Türk ve Mısır askerleri beraber tetiğe bastı: Hedefler tam isabet

16:49, 11/11/2026, Çarşamba
IHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın Mısır’ın ev sahipliğinde İskenderiye’de gerçekleştirilen tatbikatta iki ülkenin askerleri birlikte atış talimi yaptı. Dostluk Denizi 2026 Tatbikatında hedefler 12’den vuruldu.Mısır’ın ev sahipliğinde İskenderiye ve Doğu Akdeniz’de gerçekleştirilen tatbikatta, iki dost ülkenin askerleri önce bir poligonda bir araya gelip birlikte atış yaptılar. Önce uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen atışlar ardından tabanca atışı ile devam etti. Her iki ülkenin askerlerinin de grup halinde hedefleri 12’den vurması dikkat çekti. Denizde ve havada devam eden tatbikatta ayrıca çeşitli senaryolar üzerine gemide arama-tarama ve yakalama faaliyetleri de icra edildi."Bu faaliyet doğru yolda olduğumuzun göstergesidir"İki ülkenin bayraklarının açılıp dostluk mesajlarının verildiği tatbikatta konuşan Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mahmud Adel Fawzy, "Tatbikat çok iyi planlandı ve icra edildi. Üstelik deniz şartları pek elverişli değildi. Bu faaliyet doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Birlikte eğitim yapabilir, gemiye çıkabilir ve birlikte planlama yapabiliriz. Gelecekte Mısır ve Türk Deniz Kuvvetleri olarak yan yana, omuz omuza birlikte görev yapabiliriz" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın Mısır’ın ev sahipliğinde İskenderiye’de gerçekleştirilen tatbikatta iki ülkenin askerleri birlikte atış talimi yaptı. 

Dostluk Denizi 2026 Tatbikatında hedefler 12’den vuruldu.Mısır’ın ev sahipliğinde İskenderiye ve Doğu Akdeniz’de gerçekleştirilen tatbikatta, iki dost ülkenin askerleri önce bir poligonda bir araya gelip birlikte atış yaptılar. 

 Önce uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen atışlar ardından tabanca atışı ile devam etti. Her iki ülkenin askerlerinin de grup halinde hedefleri 12’den vurması dikkat çekti. 

Denizde ve havada devam eden tatbikatta ayrıca çeşitli senaryolar üzerine gemide arama-tarama ve yakalama faaliyetleri de icra edildi.

"Bu faaliyet doğru yolda olduğumuzun göstergesidir"


İki ülkenin bayraklarının açılıp dostluk mesajlarının verildiği tatbikatta konuşan Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mahmud Adel Fawzy, "Tatbikat çok iyi planlandı ve icra edildi. Üstelik deniz şartları pek elverişli değildi. Bu faaliyet doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Birlikte eğitim yapabilir, gemiye çıkabilir ve birlikte planlama yapabiliriz. Gelecekte Mısır ve Türk Deniz Kuvvetleri olarak yan yana, omuz omuza birlikte görev yapabiliriz" dedi.

Başlıklar :doğu akdenizdeniz kuvvetleri komutanlığıdeniz tatbikatımısırtürkiye
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Türk ve Mısır askerleri beraber tetiğe bastı: Hedefler tam isabet

Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın Mısır’ın ev sahipliğinde İskenderiye’de gerçekleştirilen tatbikatta iki ülkenin askerleri birlikte atış talimi yaptı. 

Dostluk Denizi 2026 Tatbikatında hedefler 12’den vuruldu.Mısır’ın ev sahipliğinde İskenderiye ve Doğu Akdeniz’de gerçekleştirilen tatbikatta, iki dost ülkenin askerleri önce bir poligonda bir araya gelip birlikte atış yaptılar. 

 Önce uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen atışlar ardından tabanca atışı ile devam etti. Her iki ülkenin askerlerinin de grup halinde hedefleri 12’den vurması dikkat çekti. 

Denizde ve havada devam eden tatbikatta ayrıca çeşitli senaryolar üzerine gemide arama-tarama ve yakalama faaliyetleri de icra edildi.

"Bu faaliyet doğru yolda olduğumuzun göstergesidir"


İki ülkenin bayraklarının açılıp dostluk mesajlarının verildiği tatbikatta konuşan Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mahmud Adel Fawzy, "Tatbikat çok iyi planlandı ve icra edildi. Üstelik deniz şartları pek elverişli değildi. Bu faaliyet doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Birlikte eğitim yapabilir, gemiye çıkabilir ve birlikte planlama yapabiliriz. Gelecekte Mısır ve Türk Deniz Kuvvetleri olarak yan yana, omuz omuza birlikte görev yapabiliriz" dedi.

1/6
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet