Emine Erdoğan'dan 11 Kasım'da anlamlı paylaşım: 'Yıllar sonra da varlığını sürdürecek'

Emine Erdoğan, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda fidan dikmenin doğaya ve geleceğe yapılan en büyük yatırımlardan biri olduğunu vurguladı. Erdoğan paylaşımında, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kutlu olsun. Bir fidanı toprakla buluşturmak, yıllar sonra da varlığını sürdürecek bir iyiliğe vesile olmaktır" ifadelerini kullandı.
ORMANLARI KORUYAN HERKESE TEŞEKKÜR
Türkiye'nin dört bir yanında yürütülen ağaçlandırma projelerine ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin özverili çalışmalarına dikkat çeken Emine Erdoğan, yeşil vatanı koruyan herkese şükranlarını sundu. Erdoğan, "Ülkemizin her köşesinde bu iyiliği çoğaltan, ağaçlarımızı ve ormanlarımızı özenle koruyan herkese gönülden teşekkür ediyorum" diyerek doğa koruma bilincinin önemine işaret etti.
81 İLDE "GELECEĞE NEFES" SEFERBERLİĞİ SÜRÜYOR
Her yıl 11 Kasım'da düzenlenen Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında 81 ilde fidan dikim törenleri gerçekleştiriliyor. Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların yoğun katılımıyla yürütülen ağaçlandırma seferberliği sayesinde Türkiye'nin orman varlığının artırılması ve iklim değişikliğiyle mücadelede doğaya nefes olunması hedefleniyor.
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