Emir Sarıgül yeniden adliyede

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Sarıgül Ailesi hakkında yürütülen ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ soruşturması kapsamında Mustafa Sarıgül'ün iki oğlu ve eski eşi Aylin Kotil, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşanan sürecin ardından açıklama yapan Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, parti üyeliğinin askıya alınması için başvuruda bulundu.

Süreç ilerlerken etkin pişmanlıktan yararlanan Emir Sarıgül, ev hapsi şartıyla tahliye edildi.

Yeniden ifade verecek

Ensonhaber Muhabiri Rojda Altıntaş'tan aldığımız bilgiye göre; Emir Sarıgül bir kez daha ifade verecek.

Emir Sarıgül, bir kez daha ifade vermek üzere geçtiğimiz dakikalarda Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

Daha önce etkin pişmanlıktan yararlanan ve iki kez ifade veren Sarıgül'ün anlatacakları da merak konusu oldu.

Ek ifade vermişti

Kara para aklama ve mal varlığı soruşturmasında tutuklanan Emir Sarıgül, savcılıkta verdiği ek ifadede, babası Mustafa Sarıgül’ün Özgür Özel’e iki ayrı seferde toplam 350 bin dolar teslim ettiğini öne sürmüştü.

Sarıgül, paraların veriliş şekline ilişkin ayrıntıları da anlatmıştı.

Koruma talebinde bulunmuştu

Gelişen süreçle bir ilgisinin bulunmadığını savunan Emir Sarıgül, cezaevi şartlarında can güvenliği kaygısı yaşadığını dile getirmişti.

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Eşinin yurt dışında, iki kızının ise anneannelerinin yanında olduğunu belirten Sarıgül, ev hapsi tedbirleri de dahil olmak üzere tahliyesini talep etmişti.

Olası bir tahliye durumunda güvenlik risklerine dikkat çeken Sarıgül, devletten resmi koruma talebinde bulunmuştu.

İki gün babasının evinde bekledi

Soruşturmada ilk başta firari konumunda olan Emir Sarıgül'ün, Çankaya'da babası Mustafa Sarıgül'e ait konutta olduğu tespit edilmişti.

Burada yaklaşık 2 gün kalan Sarıgül, daha sonra yurt dışından dönen avukatıyla birlikte emniyete giderek teslim olmuştu.

Soruşturma Alman vatandaşlarının şikayetiyle başladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, iki Alman vatandaşının yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddiasıyla yaptığı başvurunun ardından başlatıldı.

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Dosyada 80 milyon euroluk sözleşme, 100 milyon euroluk havale, 1 milyar euroluk fon aktarımı vaadi ve 1,5 milyon euroluk tekne satışıyla ilgili iddialar inceleniyor.

Babasının Özgür Özel'e para verdiğini söylemişti

Soruşturma kapsamında tutuklanan Emir Sarıgül, ifadesinde Yeni Parti Lideri Özgür Özel hakkında dikkat çeken iddialarda bulunmuştu.

Sarıgül, babası Mustafa Sarıgül'ün Yeni Parti'nin kuruluş aşamasında partiye maddi destek sağladığını öne sürerek genel merkez binasının iç tefrişatı için 250 bin doların, Ankara'nın Ümitköy semtindeki bir restoran çıkışında Özgür Özel'e ait aracın arka kısmına bırakıldığını iddia etmişti.

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