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Tavuk eti üretimi eylülde yıllık bazda yüzde 5,2 arttı

10:25, 12/11/2026, Perşembe
AA
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Eylülde kesilen tavuk sayısı yıllık yüzde 5,9 yükselişle 130 milyon 324 bin oldu

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artarak 240 bin 723 tona, tavuk yumurtası üretimi yüzde 20,4 yükselişle 2 milyar 76 milyon 674 bin adede çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre eylülde 240 bin 723 ton tavuk eti üretildi. Üretim, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,2, bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı.

Tavuk yumurtası üretimi, eylülde aylık bazda yüzde 1,8, yıllık bazda yüzde 20,4 yükseldi. Bu dönemde 2 milyar 76 milyon 674 bin adet tavuk yumurtası üretildi.

Eylülde kesilen tavuk sayısı yıllık yüzde 5,9 yükselişle 130 milyon 324 bin olarak kayıtlara geçti.

Ocak-eylül döneminde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 19, kesilen tavuk sayısı yüzde 1,9, tavuk eti üretimi yüzde 1,8 arttı.


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Başlıklar :EylülKümes Hayvancılığı Üretimitavuk eti üretimitavuk yumurtasıTÜİK
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Tavuk eti üretimi eylülde yıllık bazda yüzde 5,2 arttı
Eylülde kesilen tavuk sayısı yıllık yüzde 5,9 yükselişle 130 milyon 324 bin oldu
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