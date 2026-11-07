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Bursa’da gıda skandalı: Vatandaşın sağlığını hiçe sayıp SKT'si geçen tavukları otobüsle taşıdılar

13:24, 07/11/2026, Cumartesi
IHA
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Bir tona yakın olduğu belirtilen tavuk etleri imha edildi.

Bursa’da bir gıda skandalına dur denildi. 800 kilometre ötedeki Adana’da şehirlerarası otobüsle kente getirilen altı çuval tarihi geçmiş tavuk, terminalde büyükşehir güvenlik ve zabıta ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı. Yavuzselim’de bir işyerine götürülmek istenen çuval çuval 1 ton tarihi geçmiş tavuk imha edildi.

Olay sabah 08.50 sıralarında Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminalinde meydana geldi. Adana’dan otobüsle siyah poşetlerle sarılmış ve streçle ambalajlanmış vaziyette gelen ürünler terminal güvenliğinin gözünden kaçmadı. Güvenlik ekipleri sarılı şekilde toplam altı çuvalı açtıklarında tarihi geçmiş tavuk etlerini tespit etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı güvenlik ekiplerinin durumu polise bildirmesinin ardından halk sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla durum, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne de bildirildi. İhbar üzerine terminale Osmangazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri geldi. Uzman ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından tarihi geçmiş tavuk etlerinin imha edilmesine karar verildi. Karar doğrultusunda Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri imha işlemini gerçekleştirmek için terminale geldi. Osmangazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü denetiminde, emniyet güçlerinin ve zabıta ekiplerinin katılımı ve gözetimi altında altı çuval tavuk etinin imha işlemi eksiksiz olarak tamamlandı.

Adana’dan otobüsle gelen tarihi geçmiş tavuk etlerinin Yıldırım ilçesi Yavuzselim mahallesinde bir işletmeye getirildiği öğrenildi. Bir tona yakın olduğu belirtilen tavuk etlerinin hem sok kullanma tarihlerinin geçtiği hem de uygunsuz taşıma şartlarında taşındığı görüldü.


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Başlıklar :bursagıda skandalıtarihi geçmiş gıda
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Bursa’da gıda skandalı: Vatandaşın sağlığını hiçe sayıp SKT'si geçen tavukları otobüsle taşıdılar
Bir tona yakın olduğu belirtilen tavuk etleri imha edildi.
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