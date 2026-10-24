Vatandaşa zehir yedireceklerdi: Lavabo açıcıyla beyazlatılan üç ton incir ele geçirildi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan iki büyük indirim müjdesi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay' AK Parti'ye geçiş sürecini esnaf odaları başkanlarıyla bir araya geldiği toplantıda şu sözlerle anlattı: "Cumhurbaşkanı'mızı Türkiye'nin yetiştirdiği ama özellikle son 25 yılına damgasını vurmuş, en güçlü, birikimli, değerli siyasetçilerinden birisi olarak görüyorum. Bu kendisinin çalışmasıyla, aklıyla, becerisiyle olmuştur ve 100-200 yıl sonra da kendisi eminim yaptığı iyi şeylerle, bu ülkeye yaptığı hizmetlerle anılacaktır." İzmir'de uygulanacak 2 büyük indirim tarifesiyle ilgili de müjde veren Tugay, parti değiştirmesindeki en büyük sebebin hizmet olduğunu ifade etti.