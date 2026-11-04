Hatay'da bozuk döner faciası: 34 kişi zehirlendi, işletmenin kapısına mühür vuruldu

Kurtuluş Mahallesi’ndeki "El Melekiy" isimli döner işletmesinde yemek yiyen 34 vatandaş rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede müdahale edilen kişilerden 8'i yatarak tedavi altına alınırken, diğer vatandaşlar ayaktan tedavi edildi. Tedavileri tamamlanan tüm hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu ve taburcu edildikleri bildirildi.

Toplu zehirlenme ihbarının ardından harekete geçen Yayladağı Belediyesi ekipleri, iş yerinde denetim gerçekleştirdi. Halk sağlığını tehdit eden olay sonrası söz konusu döner işletmesi belediye ekiplerince mühürlenerek faaliyetten menedildi.

TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ NUMUNE ALDI

Olayın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri işletmedeki tavuk, et ve sos ürünlerinden detaylı gıda numuneleri aldı. Laboratuvara gönderilen numunelerin analiz sonuçlarına göre işletme sahibi hakkında adli ve idari süreç işletilecek.

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