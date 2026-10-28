Yağışlar gece boyunca sürecek: Hatay’da sağanak yolları göle çevirdi
00:15, 28/10/2026, Çarşamba
IHA
Dörtyol ve Payas’ta sürücüler suyla kaplanan yollarda ilerlemekte zorlandı.
Hatay’ın Dörtyol ve Payas ilçelerinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve yolları su altında bıraktı. Göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Yağışın gece boyunca yer yer devam etmesi bekleniyor.
Hatay’ın Dörtyol ve Payas ilçelerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte yollar ve caddeler göle döndü.
Hatay’da akşam saatlerinde başlayan sağanak etkisini gösterdi. Yağışın etkili olduğu Dörtyol ve Payas ilçelerinde caddeler ve yollar göle döndü. Göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yağışların gece boyunca yer yer devam edeceği belirtildi.
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