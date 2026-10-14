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Binlerce konutun teslim edildiği kentte kiralar 10 bin TL’den başlıyor

Binlerce konutun teslim edildiği kentte kiralar 10 bin TL’den başlıyor

13:23, 14/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 13:26, 14/10/2026, Çarşamba
IHA
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Binlerce konutun teslim edildiği kentte kiralar 10 bin TL’den başlıyor

Asrın felaketinin ardından yaralarını sarmaya devam eden Hatay'da, inşası tamamlanan deprem konutlarının hak sahiplerine teslim edilmesiyle birlikte emlak piyasasında yeni bir hareketlilik başladı. TOKİ ve rezerv alanlarındaki sıfır dairelerin piyasaya dahil olması fiyatlarda dikkat çeken bir değişime yol açarken, güncel rakamlar dikkat çekti. Öyle ki kentte TOKİ konutlarının kiraları 10 bin TL’den başlıyor.

Hatay’da deprem sonrası inşa edilen konutların teslim edilmesiyle kira piyasasında hareketlilik yaşandı. Emlakçı Jülide Özkan, TOKİ konutlarında kiraların 10 bin ila 15 bin TL, rezerv alanlardaki konutlarda ise 15 bin ila 20 bin TL arasında değiştiğini belirterek fiyatların dairenin özelliklerine göre farklılık gösterdiğini söyledi. Özkan, tapuları henüz çıkmayan konutların sözleşmeyle satışının ise risk taşıdığına dikkat çekti.

Hatay’da deprem sonrası inşa edilen konutların teslim edilmesiyle kira piyasasında hareketlilik yaşandı. Emlakçı Jülide Özkan, TOKİ konutlarında kiraların 10 bin ila 15 bin TL, rezerv alanlardaki konutlarda ise 15 bin ila 20 bin TL arasında değiştiğini belirterek fiyatların dairenin özelliklerine göre farklılık gösterdiğini söyledi. Özkan, tapuları henüz çıkmayan konutların sözleşmeyle satışının ise risk taşıdığına dikkat çekti.

Asrın felaketinde binlerce binanın yerle bir olduğu Hatay’da 2023 yılında kira fiyatlarında yüzde 100 oranında artış yaşanmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının kentte yürüttüğü ihya ve inşa çalışmalarıyla birlikte teslim edilen deprem konutları kira fiyatlarını da etkiledi. Geride kalan süreçte toplamda 98 bin 74 bağımsız bölümün hak sahibi belirlenirken, vatandaşlar yeni yuvalarına yerleşmeye devam ediyor. Depremin yaşandığı 2023 yılında kira fiyatlarının tavan yaptığı kentte konutların teslimi ve ailelerin yerleşmesiyle birlikte kira fiyatlarında, 2026 yılın ilk çeyreğinde ciddi düşüşler yaşandı. Dairelerin kira fiyatlarının bulundukları katlara ve şehre uzaklıklarına göre değiştiğini ifade eden emlakçı Jülide Özkan, kentteki deprem konutlarında en düşük kira fiyatının 10 bin TL, en yüksek kira fiyatının 20 bin TL civarında olduğunu söyledi.

Asrın felaketinde binlerce binanın yerle bir olduğu Hatay’da 2023 yılında kira fiyatlarında yüzde 100 oranında artış yaşanmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının kentte yürüttüğü ihya ve inşa çalışmalarıyla birlikte teslim edilen deprem konutları kira fiyatlarını da etkiledi. Geride kalan süreçte toplamda 98 bin 74 bağımsız bölümün hak sahibi belirlenirken, vatandaşlar yeni yuvalarına yerleşmeye devam ediyor. Depremin yaşandığı 2023 yılında kira fiyatlarının tavan yaptığı kentte konutların teslimi ve ailelerin yerleşmesiyle birlikte kira fiyatlarında, 2026 yılın ilk çeyreğinde ciddi düşüşler yaşandı. Dairelerin kira fiyatlarının bulundukları katlara ve şehre uzaklıklarına göre değiştiğini ifade eden emlakçı Jülide Özkan, kentteki deprem konutlarında en düşük kira fiyatının 10 bin TL, en yüksek kira fiyatının 20 bin TL civarında olduğunu söyledi.

"TOKİ konutlarında 7 bin ila 13 bin lira arasında olan kiralar, şu anda 10 bin ila 15 bin lira aralığına yükseldi"

Yılın ilk aylarında kira fiyatlarının 7 ila 13 bin TL olurken şimdi ise 10 ila 15 bin TL civarında yükseldiğini ifade eden emlakçı Jülide Özkan, "Yılın ilk çeyreğinde daha önce de görüşmüştük. TOKİ konutlarında kira fiyatları 7 bin ile 13 bin lira arasındaydı. Şimdi rezerv alanlardaki konutlar teslim edilmeye başlandı. Konutların teslim edilmesi, konteyner kentlerin boşaltılması ve tayin döneminin aynı zamana denk gelmesiyle kira fiyatlarında bir miktar yükseliş yaşandı. Artık şehir merkezindeki binalarımızın ortalama yaşı da yaklaşık 6 oldu. Binaların büyük bölümünün yeni olması da kira fiyatlarının yükselmesinde etkili oluyor. Daha önce TOKİ konutlarında 7 bin ila 13 bin lira arasında olan kiralar, şu anda 10 bin ila 15 bin lira aralığına yükseldi. Rezerv alanlardaki konutlarda ise kiralar genellikle 15 bin ila 20 bin lira arasında değişiyor. Fiyatlar dairenin konumuna, oda sayısına, metrekaresine ve cephesine göre farklılık gösteriyor. Açıkçası kira fiyatlarında bir miktar düşüş bekliyoruz. Çünkü insanların ödeme gücü bizim için önemli. Şu anda istediğimiz kirayı isteyelim, insanlar ödeyemedikten sonra bunun bir anlamı yok. Her zaman piyasada fiyatı alıcının belirlediğini söyleriz. Bu nedenle ödeme gücünü göz önünde bulundurarak fiyatlarda düşüş bekliyoruz. Konut sayısının artmasıyla birlikte piyasada farklı bir durum oluştu. Daha önce şehirde eski binalar, küçük daireler ve bodrum katları vardı. Bu konutlar daha uygun fiyatlarla kiraya verilebiliyordu. Şimdi insanlar daha çok yeni dairelere sahip olduğu için ev sahipleri de ’dairem sıfır’ diyerek daha yüksek kira talep ediyor. Ancak vatandaşların bu kiraları ödeme gücü oldukça sınırlı" dedi.

"TOKİ konutlarında 7 bin ila 13 bin lira arasında olan kiralar, şu anda 10 bin ila 15 bin lira aralığına yükseldi"Yılın ilk aylarında kira fiyatlarının 7 ila 13 bin TL olurken şimdi ise 10 ila 15 bin TL civarında yükseldiğini ifade eden emlakçı Jülide Özkan, "Yılın ilk çeyreğinde daha önce de görüşmüştük. TOKİ konutlarında kira fiyatları 7 bin ile 13 bin lira arasındaydı. Şimdi rezerv alanlardaki konutlar teslim edilmeye başlandı. Konutların teslim edilmesi, konteyner kentlerin boşaltılması ve tayin döneminin aynı zamana denk gelmesiyle kira fiyatlarında bir miktar yükseliş yaşandı. Artık şehir merkezindeki binalarımızın ortalama yaşı da yaklaşık 6 oldu. Binaların büyük bölümünün yeni olması da kira fiyatlarının yükselmesinde etkili oluyor. Daha önce TOKİ konutlarında 7 bin ila 13 bin lira arasında olan kiralar, şu anda 10 bin ila 15 bin lira aralığına yükseldi. Rezerv alanlardaki konutlarda ise kiralar genellikle 15 bin ila 20 bin lira arasında değişiyor. Fiyatlar dairenin konumuna, oda sayısına, metrekaresine ve cephesine göre farklılık gösteriyor. Açıkçası kira fiyatlarında bir miktar düşüş bekliyoruz. Çünkü insanların ödeme gücü bizim için önemli. Şu anda istediğimiz kirayı isteyelim, insanlar ödeyemedikten sonra bunun bir anlamı yok. Her zaman piyasada fiyatı alıcının belirlediğini söyleriz. Bu nedenle ödeme gücünü göz önünde bulundurarak fiyatlarda düşüş bekliyoruz. Konut sayısının artmasıyla birlikte piyasada farklı bir durum oluştu. Daha önce şehirde eski binalar, küçük daireler ve bodrum katları vardı. Bu konutlar daha uygun fiyatlarla kiraya verilebiliyordu. Şimdi insanlar daha çok yeni dairelere sahip olduğu için ev sahipleri de ’dairem sıfır’ diyerek daha yüksek kira talep ediyor. Ancak vatandaşların bu kiraları ödeme gücü oldukça sınırlı" dedi.

"Bu nedenle tapular çıkmadan sözleşmeyle satış yapmak ciddi risk taşıyor ve açıkçası tapuların çıkarılmasını beklemek gerekiyor"

TOKİ konutlarını satın almak isteyen vatandaşların tapuları çıktıktan sonra satın almaları gerektiğini söyleyen emlakçı Jülide Özkan, "Vatandaşlarımızın birçoğu şehir dışına taşındı ve göç hâlâ devam ediyor. Bu nedenle bazı hak sahipleri konutlarını satmak istiyor. Ancak tapular henüz çıkarılmadığı için satış işlemlerini sözleşme üzerinden yapmaya çalışıyorlar. Bu yöntem ise güvenli değil. İnsanlar bu sözleşmelere güvenerek birikimlerini ortaya koyabiliyor. Fakat sözleşmenin hukuki bağlayıcılığı ve geçerliliği konusunda sorunlar yaşanabileceği için dikkatli olmak gerekiyor. Ödenen miktarlar da az değil. 1,5 ve 2 milyon liraya ulaşan tutarlar söz konusu. Bu nedenle tapular çıkmadan sözleşmeyle satış yapmak ciddi risk taşıyor. Açıkçası tapuların çıkarılmasını beklemek gerekiyor. Şu anda noterde veya başka bir resmi kurumda bu şekilde sözleşmeyle satış ya da hak devri yapılması mümkün değil" ifadelerini kullandı.

"Bu nedenle tapular çıkmadan sözleşmeyle satış yapmak ciddi risk taşıyor ve açıkçası tapuların çıkarılmasını beklemek gerekiyor"TOKİ konutlarını satın almak isteyen vatandaşların tapuları çıktıktan sonra satın almaları gerektiğini söyleyen emlakçı Jülide Özkan, "Vatandaşlarımızın birçoğu şehir dışına taşındı ve göç hâlâ devam ediyor. Bu nedenle bazı hak sahipleri konutlarını satmak istiyor. Ancak tapular henüz çıkarılmadığı için satış işlemlerini sözleşme üzerinden yapmaya çalışıyorlar. Bu yöntem ise güvenli değil. İnsanlar bu sözleşmelere güvenerek birikimlerini ortaya koyabiliyor. Fakat sözleşmenin hukuki bağlayıcılığı ve geçerliliği konusunda sorunlar yaşanabileceği için dikkatli olmak gerekiyor. Ödenen miktarlar da az değil. 1,5 ve 2 milyon liraya ulaşan tutarlar söz konusu. Bu nedenle tapular çıkmadan sözleşmeyle satış yapmak ciddi risk taşıyor. Açıkçası tapuların çıkarılmasını beklemek gerekiyor. Şu anda noterde veya başka bir resmi kurumda bu şekilde sözleşmeyle satış ya da hak devri yapılması mümkün değil" ifadelerini kullandı.
Başlıklar :hataydeprem konutlarıtoki̇kira fiyatları
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