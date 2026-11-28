"MESLEĞİ ÇOK SEVİYORUM"
9 çocuk babası arzuhalci Ornay, "Askerliğimi İzmir Tire’de yazıcı olarak yaptım. Geldiğimde çok sevdiğim için arzuhalci oldum. Dükkanımı açtım. Mesleğimden ayrılamıyorum. Çok seviyorum. Yanıma gelen müşterilerimin dertlerini, davayı anlamak için çaba harcar ve kendi davam gibi kanuna uygun yazarım. Vatandaşın derdi neyse ona göre dilekçe yazarım” dedi.
"DAKTİLOYU DÜNYAYA DEĞİŞMEM"
Ornay: "Daktilo kullanmaktan zevk alıyorum"
İlerleyen yaşına rağmen bıkmadan usanmadan arzuhalcilik mesleğini severek yaptığını anlatan Ornay, "54 yıldır işimi daktilo ile yapıyorum. Daktilo kullanmaktan zevk alıyorum. Bilgisayar çıktı ama hiç zevk almadım. Şu beğenilmeyen daktiloyu dünyaya değişmem" diye konuştu.
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