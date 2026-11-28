Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentinde yaşayan 70 yaşındaki Türkmen antikacı Halis Yunus, 16 yaşındayken başladığı ve yaklaşık 55 yıldır büyük bir tutkuyla devam ettirdiği antikacılık mesleği kapsamında Osmanlı'dan kalma 5 bin el yazma ve basılı kitabı büyük bir özenle elinde muhafaza ediyor. Kent merkezindeki tarihi Erbil kalesinin yakınındaki antika dükkanı, Osmanlı döneminden kalma kitaplar, el yazması Kur'an-ı Kerim'ler, Türkçe dahil birçok dilde taş plaklar ve ipek halılar gibi çok sayıda tarihi eşya ile müşterilerini adeta geçmişte bir yolculuğa çıkarıyor. "Halis Antika Müzesi" olarak bilinen iki katlı dükkanda, tarihi 7 yüzyıl öncesine kadar giden türlü eşyalar bulunuyor.

5 BİN CİLTLİK HAZİNE

Erbil'in tarihi kalesinde 1956 yılında Türkmen bir ailenin evladı olarak dünyaya gelen ve hayatının neredeyse tamamını burada geçiren antika dükkanının sahibi Halis Yunus, işi nedeniyle çevresinde "Halis Antik" olarak da tanınıyor.Yıllar içinde koleksiyonunu giderek genişlettiğini belirten Yunus, en dikkat çekici birikimlerinden birinin yaklaşık 5 bin ciltlik Osmanlıca basılı ve el yazması kitap koleksiyonu olduğunu bildirdi.

IRAK’IN HER YERİNDEN TOPLADI

Yıllardır koruduğu binlerce Osmanlıca kitap için ülkenin her yerini gezdiğini bildiren Yunus, özellikle Saddam Hüseyin döneminde okunması yasak olan bu kitapların toplanmasının bir risk olduğunu belirtti. Özellikle Bağdat ve Kerkük'te bulunduğuna dikkat çeken Yunus, şöyle devam etti: "Osmanlıca kitapları toplamak kolay olmadı. Irak'ın her yerini dolaştım ve topladım. Bu kitapları en çok Bağdat ve Kerkük'te buldum"

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KİTAPLAR 100-300 YILLIK BİR GEÇMİŞİ TAŞIYOR

Osmanlı döneminden kalma kitapların geçmişinin 100 yıldan başlayıp 300 yıla kadar uzandığını belirten Yunus, bu eserlerin o dönemlerin edebiyatını, düşünce dünyasını ve kültürel yaşamını yansıttığını ifade etti. Yunus, “Bu kitaplar yalnızca okunmak için değil, geçmişin kültürel birikimini ve tarihî hafızasını gelecek kuşaklara taşımak açısından da önemli" diye konuştu.

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