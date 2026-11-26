Yazar Abdullah Kibritçi, Çad’ın Unyanga bölgesinde duyduğu “Buraya daha önce hiç Türk gelmedi” sözünün ardından Büyük Sahra’daki Osmanlı izlerini araştırmaya başladı. Beş yıl süren çalışmasını Ketebe Yayınları’ndan çıkan “Siyah Develi Türk” kitabında anlatan Kibritçi, Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşide araştırmasının perde arkasını paylaştı.

Söyleşide, Osmanlı Devleti’nin Afrika’daki varlığı, Ayn Galakka Sancağı ve çölde unutulmuş Osmanlı askerlerinin izini süren sıra dışı bir araştırma yolculuğu ele alındı.

Çöle ilgisinin 2014’te Çad’a yaptığı yolculukla başladığını anlatan Kibritçi, 2021’deki saha çalışması sırasında karşılaştığı bir olayın kendisini tarih araştırmasına yönelttiğini söyledi. İnternet ve telefon şebekesinin bulunmadığı bir çöl köyünde yaşayanların kendilerine daha önce bölgelerine hiçbir Türk’ün gelmediğini söylediğini aktaran yazar, bu sözlerin ardından Osmanlı askerlerinin Sahra’daki izlerini araştırmaya karar verdiğini belirtti. Kibritçi, “Bu soruyu sordum, sonra bir kuyuya düştüm ve 5 yıldır o kuyudan çıkmaya çalışıyorum” dedi.

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ARŞİVLERDEN ÇÖLÜN ORTASINA

Araştırmasında Osmanlı arşivlerinin yanı sıra Fransız ve İtalyan belgelerini, seyahatnameleri ve askeri raporları inceleyen Kibritçi, 19. yüzyıldan itibaren Büyük Sahra’ya giden Türklerin izini sürdü. Çalışmalarında Sami Çölgeçen, Cami Baykurt, Ömer Suphi, Mahmut Naci ve Mehmet Nuri kardeşlerin seyahatlerine ilişkin bilgilere de ulaştı.

Araştırmanın dönüm noktalarından biri, eski Çad Büyükelçisi ve akademisyen Ahmet Kavas ile yaptığı görüşme oldu. Kavas’ın yönlendirmesiyle Ayn Galakka’daki Osmanlı varlığını araştıran Kibritçi, Abdurrahman Çaycı’nın tezinde 1911 yılında Yüzbaşı Rıfkı Bey’in bölgeye ulaştığı bilgisini buldu. Fransız ve İngiliz baskısından çekinen yerel kabilelerin Osmanlı Devleti’nden yardım istediğini belirten Kibritçi, Trablusgarp Savaşı’nın başlamasıyla Rıfkı Bey’in askerlerinin bir bölümüyle geri döndüğünü, Adanalı Mehmet Ağa komutasındaki 30 Osmanlı askerinin ise Ayn Galakka’da kaldığını öğrendi.

Uşi Antlaşması sonrasında Osmanlı’nın bölgedeki varlığının sona ermesiyle askerlerin akıbetinin belirsizleştiğini anlatan Kibritçi, bu 30 askerin hikâyesini araştırmayı sürdürdü. Arşiv belgelerinin yeterli yanıtı vermemesi üzerine 113 yıl sonra yeniden Sahra’ya gitmeye karar verdi.

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“TÜRK GİBİ OLASIN” DUASI

Kibritçi, 2024 yılında üç arkadaşıyla birlikte Büyük Sahra’ya yaptığı yolculukta güvenlik koşullarını, silahlı grupların hareketliliğini ve mayınlı arazileri dikkate alarak güzergâhını belirledi. Bölge halkının “Turk Dimiye Kidi” (Siyah Develi Türk) olarak andığı kişinin hikâyesinin kuşaktan kuşağa aktarıldığını belirten yazar, cesur ve hareketli çocuklar için “Türk gibi” ifadesinin kullanıldığını, yeni doğan çocuklara da “Türk gibi olasın” duasının edildiğini anlattı.

OSMANLI SANCAĞI KALINTILARI

Yolculuğun en önemli durağı ise 1911’de Osmanlı askerlerinin konakladığı Ayn Galakka oldu. Askerlerin izini sürerek bölgeye ulaşan ekip, beklediklerinden çok daha geniş bir tarihi kalıntı alanıyla karşılaştı. Yaklaşık 100 dönümlük alana yayılan yapı izlerini ve Osmanlı sancağına ait kalıntıları bulduklarını belirten Kibritçi, “Osmanlı sancağını hiç beklemediğimiz şekilde orada bulduk. 113 yıl sonra ilk defa oraya adım attık” dedi.

SAHRA ÇÖLÜ’NDEN GETİRİLENLER SERGİLENDİ

Program sonrasında sergi alanında, saha çalışmaları sırasında Sahra Çölü’nden getirilen taşlar ve Osmanlı sancağına ait küçük kalıntılar da ziyaretçilerin incelemesine sunuldu.

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