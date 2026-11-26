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Hikayesi 1970’li yılların Adana’sında geçen dizi, Çarlak köyünde su ve toprak paylaşımı nedeniyle yaşanan anlaşmazlıkları ve bu çatışmaların iki kardeşin hayatında yol açtığı değişimi konu alıyor.

Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan ve Mehmet Can Bindal’ın üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Mert Ramazan Demir, Lizge Cömert ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç’in yanı sıra Şebnem Bozoklu, İrem Sak, Serpil Gül, Deniz Celiloğlu, Umut Kurt, Şirin Sultan Saldamlı, Güneş Sayın, Begüm Akkaya gibi isimler yer alıyor.

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Hayat

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