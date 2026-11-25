Her doğal taşta bulunmayan özellik sadece onda var: Kullanıldıkça renk değiştirip güzelleşiyor

Eskişehir'de yaklaşık 8 yıldır lüle taşı zanaatkârlığı yapan Aziz Yavuz, taşın madenden çıkarılma şartlarını ve işleme zorluklarını anlattı; kullanıldıkça renk değiştirmesinin her doğal taşta bulunmayan bir özellik olduğunu söyledi.