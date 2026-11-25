Almanca kaleme alınan eserin ilk cildi 1967’de, son cildi ise 2015’te yayımlandı. İslam bilim tarihinin 8. yüzyıldan 16. yüzyıla uzanan yaklaşık 8 asırlık dönemini ele alan eser, başta Arapça yazma kaynaklar olmak üzere farklı dillerdeki bilimsel literatüre dayanıyor.
Dijital yayın sayesinde akademisyenler, araştırmacılar, öğretmenler, öğrenciler ve bilim tarihine ilgi duyan okuyucuların esere “fuatsezgin.com.tr” sayfasından ücretsiz ulaşılabilecek.
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