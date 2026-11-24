Türk sinemasının önemli tanıklarından Burçak Evren, 1969 yılında gazetecilikle başladığı meslek hayatını sinema eleştirmenliği ve tarihçiliğiyle sürdürdü. 100’ün üzerinde kitabı, binlerce yazısı ve yıllar içinde oluşturduğu geniş arşiviyle Türk sinemasının hafızasını kayıt altına alan Evren, 2026 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görüldü. Sinema tarihindeki yerleşik kabulleri sorgulayan, belgelerin peşinden giderek bilinmeyenleri gün yüzüne çıkaran usta isimle Yeşilçam’ın mirasını, sinema tarihçiliğinin sorunlarını ve arşivlerin geleceğini konuştuk.
Zor bir soru… Zorluğu yanıtının olmamasında değil de nasıl anlatılabildiğinde… Bir tutku, saplantı, bir heves, bir merak ya da bu alanda kendini bulma. Belki hepsi, belki de hiçbiri… Hatta bunun benim tercihim olup olmadığı da kuşkulu. Bir Afrika sözünde olduğu gibi: “Leoparın kuyruğunu sakın tutma, tutarsan da sakın bırakma…” Sanırım böyle bir şey…
YEŞİLÇAM BİR ÜLKENİN BELLEĞİDİR
Yeşilçam yalnızca geçmişe duyulan bir özlem ya da bir nostalji değildir. Bir ülkenin belleğidir. Ben bu belleğin tarihinin, filmler, yönetmenler, oyuncular dışında, henüz yazılmadığını düşünenlerdenim. Yeşilçam farklı disiplinler içinde değişik açılardan da okunmaya açık bir alandır. Özellikle de sosyolojik değerler açısından.
RESMİ TARİHE ÇELME TAKMAYI SEVİYORUM
Bence tarihçilik bir önceki bilgileri yinelemek değil, yenilemek. Üstelik resmi tarihe çelme takmayı seviyorum. Tarihçiyim, arkeoloğum ve efemeristim. Yani işim hep geçmişle hesaplaşmak oldu. Bu hesaplaşma geçmişe duyulan bir özlemden çok, meraktan… Bugün bile doğru bilinen o kadar çok yanlış var ki… Örneğin ilk Türk filmi meselesi. Defalarca 1914’ten önce çekilen filmleri yazdım çizdim. Ancak resmi tarih hâlâ hep aynı yerde. Doğruyu değil de doğru bellediğinde takılı kaldı. İlk renkli Türk filmi, ilk sinemaskop Türk filmi, ilk sansür vb. için de aynı şeyleri söyleyebilirim. Ne yazık ki bizim coğrafyamızda tarih belgelerle değil de söylentilerle yazılıyor.
İLK TÜRK FİLMİ MANAKİ KARDEŞLERİN Mİ?
14 Kasım 1914’te çekilen -ancak günümüze dek ulaşamayan- Ayastefanos Abidesi’nin yıkılışından önce çekilen filmler arasında Manaki Kardeşlerin 1906’da çektiği filmler ve 1909’da çekilen Padişahın Cuma Selamlığı ile Parlamento'nun açılışına ilişkin filmler bulunmaktadır. Resmi tarihin hâlâ 1914’te ısrarcı olmasının bence tek nedeni ise; söylentilerin belgelerden daha baskın olması alışkanlığından ve de kolaycılığından.
ARŞİV İŞİ HEVESTEN DEĞİL ÇARESİZLİKTEN
Arşiv işi hevesten değil de çaresizlikten oluştu. Başta Meydan Larousse olmak üzere birçok ansiklopedinin sinema ve fotoğraf maddelerini yazarken -o yıllarda 25-26 yaşlarındaydım- bu konularda hiçbir belge ve fotoğraf bulamadım. Çoğu yönetmen bile kendi filmlerine ilişkin hiçbir şey saklamamış. Sonrasında “Ben yaparım” dedim. Ve o deyiş… Hâlâ da toplamaya devam ediyorum.
Hiçbir kütüphanede benzeri olmayan sinemayla ilgili dört dildeki belgeler, özel anılar, hiç bilinmeyen yönetmenlere ait albümler ve yüzlerce hiç yayınlanmamış özel sinema fotoğrafları vb… Sultan Reşat’ın Manaki Kardeşler tarafından çekilen Rumeli seyahatine ilişkin belgeler, tarihe bir not düştüğü için benim için çok değerli.
BELGE YOKSA TARİH DE YOKTUR
Türkiye’de ikisi İstanbul’da Kültür Bakanlığı Sinema Müzesi ve Türker İnanoğlu Sinema ve Tiyatro Müzesi olmak üzere ona yakın sinema müzesi bulunuyor. Bu müzelerin hiçbirinde araştırmacıların gereksinimlerine yanıt verecek bilgi /belge arşivi yoktur. Bu yokluk Sami Şekeroğlu Sinema Televizyon Merkezi’nde de aynıdır. Orada da yalnızca filmler vardır. Bundan ötürü bu belgeleri bir yere verseniz de bir yararı olmaz. Bu türden belgelerin yeri, bilgi belge merkezleri, bu konuda oluşturulacak olan enstitüler ya da göstermelik değil, tıpkı dünyada örnekleri olan güçlü vakıflardır. Belge yoksa tarih de yoktur, bellek de…
SİNEMA İZLENDİĞİ KADAR OKUNMUYOR
Yazılı basının değeri nerede ise eleştirmenlerin değeri de o kadardır. Son on beş yıldır sinemayla ilgili süreli bir yayına sahip değiliz. Basında eleştiri yazanların sayısı bir elin parmakları kadardır. Ne yazık ki sinema izlendiği kadar okunmuyor. Örnek mi? Sinema yazarlığı ile ilgili derneklerin üyelerinden ancak yüzde üçü, bilemediniz yüzde beşi sinema üzerine yazı yazabiliyor. Gerisi yalnızca festivallere gitmek için üye.
SİNEMA YAZARI OLARAK İLK ÖDÜL
Şaşırdım… Sevindim ve tabii ki onur duydum. Çünkü bu alanda bir sinema yazarı ve de tarihçisi olarak ödül alan ilk kişi olmam da bir ayrıcalık. Çünkü her sinema insanı gibi çoğunlukla ödül veren tarafta oldum. Ancak ödül alan tarafta olmak da ayrı bir sevinç.
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