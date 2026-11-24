Türk sinemasının önemli tanıklarından Burçak Evren, 1969 yılında gazetecilikle başladığı meslek hayatını sinema eleştirmenliği ve tarihçiliğiyle sürdürdü. 100’ün üzerinde kitabı, binlerce yazısı ve yıllar içinde oluşturduğu geniş arşiviyle Türk sinemasının hafızasını kayıt altına alan Evren, 2026 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görüldü. Sinema tarihindeki yerleşik kabulleri sorgulayan, belgelerin peşinden giderek bilinmeyenleri gün yüzüne çıkaran usta isimle Yeşilçam’ın mirasını, sinema tarihçiliğinin sorunlarını ve arşivlerin geleceğini konuştuk.

Yarım asrı aşan meslek hayatınız var. Bugün geriye baktığınızda sinemaya sizi bu kadar güçlü bağlayan şeyin ne olduğunu düşünüyorsunuz?

Zor bir soru… Zorluğu yanıtının olmamasında değil de nasıl anlatılabildiğinde… Bir tutku, saplantı, bir heves, bir merak ya da bu alanda kendini bulma. Belki hepsi, belki de hiçbiri… Hatta bunun benim tercihim olup olmadığı da kuşkulu. Bir Afrika sözünde olduğu gibi: “Leoparın kuyruğunu sakın tutma, tutarsan da sakın bırakma…” Sanırım böyle bir şey…

YEŞİLÇAM BİR ÜLKENİN BELLEĞİDİR

Yeşilçam üzerine çok sayıda araştırma yaptınız. Yeşilçam’a yönelik nostaljik bakışın ötesine geçerek onun gerçek sanatsal ve toplumsal mirasını nasıl değerlendirmeliyiz?

Yeşilçam yalnızca geçmişe duyulan bir özlem ya da bir nostalji değildir. Bir ülkenin belleğidir. Ben bu belleğin tarihinin, filmler, yönetmenler, oyuncular dışında, henüz yazılmadığını düşünenlerdenim. Yeşilçam farklı disiplinler içinde değişik açılardan da okunmaya açık bir alandır. Özellikle de sosyolojik değerler açısından.

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RESMİ TARİHE ÇELME TAKMAYI SEVİYORUM

Türk sinema tarihine ilişkin yerleşmiş kabulleri sorgulayan, yanlış bilinenleri düzeltmeye çalışan araştırmalarınız var. Sizce bugün Türk sinema tarihi hakkında hâlâ doğru bilinen yanlışlar neler?

Bence tarihçilik bir önceki bilgileri yinelemek değil, yenilemek. Üstelik resmi tarihe çelme takmayı seviyorum. Tarihçiyim, arkeoloğum ve efemeristim. Yani işim hep geçmişle hesaplaşmak oldu. Bu hesaplaşma geçmişe duyulan bir özlemden çok, meraktan… Bugün bile doğru bilinen o kadar çok yanlış var ki… Örneğin ilk Türk filmi meselesi. Defalarca 1914’ten önce çekilen filmleri yazdım çizdim. Ancak resmi tarih hâlâ hep aynı yerde. Doğruyu değil de doğru bellediğinde takılı kaldı. İlk renkli Türk filmi, ilk sinemaskop Türk filmi, ilk sansür vb. için de aynı şeyleri söyleyebilirim. Ne yazık ki bizim coğrafyamızda tarih belgelerle değil de söylentilerle yazılıyor.

İLK TÜRK FİLMİ MANAKİ KARDEŞLERİN Mİ?

Doğrusunu bir kez daha sizden duyabilir miyiz? İlk Türk filmi hangisi?

14 Kasım 1914’te çekilen -ancak günümüze dek ulaşamayan- Ayastefanos Abidesi’nin yıkılışından önce çekilen filmler arasında Manaki Kardeşlerin 1906’da çektiği filmler ve 1909’da çekilen Padişahın Cuma Selamlığı ile Parlamento'nun açılışına ilişkin filmler bulunmaktadır. Resmi tarihin hâlâ 1914’te ısrarcı olmasının bence tek nedeni ise; söylentilerin belgelerden daha baskın olması alışkanlığından ve de kolaycılığından.

ARŞİV İŞİ HEVESTEN DEĞİL ÇARESİZLİKTEN

Bu da sizin arşivcilikte ne kadar titiz olduğunuzu gösteriyor. Lise yıllarınızdan itibaren oluşturduğunuz sinema arşivinizden bahseder misiniz biraz?

Arşiv işi hevesten değil de çaresizlikten oluştu. Başta Meydan Larousse olmak üzere birçok ansiklopedinin sinema ve fotoğraf maddelerini yazarken -o yıllarda 25-26 yaşlarındaydım- bu konularda hiçbir belge ve fotoğraf bulamadım. Çoğu yönetmen bile kendi filmlerine ilişkin hiçbir şey saklamamış. Sonrasında “Ben yaparım” dedim. Ve o deyiş… Hâlâ da toplamaya devam ediyorum.

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Arşivinizde neler var peki? Bir araştırmacı olarak sizi en çok heyecanlandıran, gün yüzüne çıkardığınız belge veya buluş hangisiydi?

Hiçbir kütüphanede benzeri olmayan sinemayla ilgili dört dildeki belgeler, özel anılar, hiç bilinmeyen yönetmenlere ait albümler ve yüzlerce hiç yayınlanmamış özel sinema fotoğrafları vb… Sultan Reşat’ın Manaki Kardeşler tarafından çekilen Rumeli seyahatine ilişkin belgeler, tarihe bir not düştüğü için benim için çok değerli.

BELGE YOKSA TARİH DE YOKTUR

Uzun zamandır Türk Sineması Bilgi ve Belge Merkezi'yle birlikte bir Sinema Müzesi kurulması gerektiğini dile getiriyorsunuz. Böyle bir merkez olsa elinizdeki bu belgeleri verir misiniz?

Türkiye’de ikisi İstanbul’da Kültür Bakanlığı Sinema Müzesi ve Türker İnanoğlu Sinema ve Tiyatro Müzesi olmak üzere ona yakın sinema müzesi bulunuyor. Bu müzelerin hiçbirinde araştırmacıların gereksinimlerine yanıt verecek bilgi /belge arşivi yoktur. Bu yokluk Sami Şekeroğlu Sinema Televizyon Merkezi’nde de aynıdır. Orada da yalnızca filmler vardır. Bundan ötürü bu belgeleri bir yere verseniz de bir yararı olmaz. Bu türden belgelerin yeri, bilgi belge merkezleri, bu konuda oluşturulacak olan enstitüler ya da göstermelik değil, tıpkı dünyada örnekleri olan güçlü vakıflardır. Belge yoksa tarih de yoktur, bellek de…

SİNEMA İZLENDİĞİ KADAR OKUNMUYOR

Eskiden sinema eleştirileri seyircinin film tercihlerini etkileyen önemli bir referanstı. Bugün sosyal medya yorumları ve fenomenlerin değerlendirmeleri öne çıkıyor. Buna ne diyorsunuz?

Yazılı basının değeri nerede ise eleştirmenlerin değeri de o kadardır. Son on beş yıldır sinemayla ilgili süreli bir yayına sahip değiliz. Basında eleştiri yazanların sayısı bir elin parmakları kadardır. Ne yazık ki sinema izlendiği kadar okunmuyor. Örnek mi? Sinema yazarlığı ile ilgili derneklerin üyelerinden ancak yüzde üçü, bilemediniz yüzde beşi sinema üzerine yazı yazabiliyor. Gerisi yalnızca festivallere gitmek için üye.

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SİNEMA YAZARI OLARAK İLK ÖDÜL

Sinema alanında 2026 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülmeniz neler hissettirdi? Sizce bu ödül aynı zamanda Türkiye’de sinema tarihçiliğine, arşivciliğe ve eleştirmenlik mesleğine de verilmiş bir değer mi?

Şaşırdım… Sevindim ve tabii ki onur duydum. Çünkü bu alanda bir sinema yazarı ve de tarihçisi olarak ödül alan ilk kişi olmam da bir ayrıcalık. Çünkü her sinema insanı gibi çoğunlukla ödül veren tarafta oldum. Ancak ödül alan tarafta olmak da ayrı bir sevinç.

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